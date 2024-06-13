Gölbaşı Belediye Başkanı Kurban Kesim Alanını Denetledi

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Konya Yolu üzeri 10. kilometrede bulunan Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde yaklaşan bayram öncesi hazırlıklar tamamlandı. Başkan Odabaşı da alana giderek vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapılan hazırlıkları yerinde denetledi.

Kurban kesim alanında yapılan düzenlemeler ve hijyen önlemleri hakkında yetkililerden bilgi alan Odabaşı, kesim işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi olarak kurban kesim alanımızı vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Onların memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmek için hep birlikte çalışacağız. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

İncelemeler sırasında Odabaşı, Türkiye'nin dört bir yanından alana gelen kurban satıcılarıyla yakından ilgilenirken, istek ve taleplerini dinledi.