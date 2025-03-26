Gölbaşı Belediyesi 60. Kuruluş Yıl Dönümünü İftar Sofrasında Kutladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi 60. Kuruluş Yıl Dönümünü İftar Sofrasında Kutladı

Gölbaşı Belediyesi, 60. kuruluş yıl dönümünü eski başkanlar ve belediye personelinin katılımıyla düzenlenen iftar programında kutladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın tarihine ve geçmişteki hizmet edenlere vurgu yaptı.

26.03.2025 13:41  Güncelleme: 15:41
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü, eski başkanlar, eski ve yeni meclis üyeleri, belediye personeli ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın katıldığı iftar sofrasında kutladı.

1965 yılında belediye unvanını kazanan Gölbaşı Belediyesi, 60'ıncı yaşını, iftar sofrasında buluşarak kutladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, önceki dönem Belediye Başkanları Mümtaz Sarıtaş, Erdal Eren ve Abdulnasır Haşlak, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, önceki dönem ve mevcut meclis üyeleri,  belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve belediye çalışanları katıldı.

"Gölbaşı kadim bir tarihe sahip"

Programda konuşan Başkan Yakup Odabaşı, "Belediyemiz bundan 60 yıl önce kurulmuş ama Gölbaşı tarihi bu kadar değil. Geçmişe baktığımızda Tunç Devri'nden başlayan, Etiler, Frigler, Romanlar, Bizanslar, Selçuklu ve Osmanlı'nın da burada bir yerleşim alanı kurduğunu biliyoruz. Kayı Boyu'nun Söğüt'e yerleşmeden önce belli bir süre burada ikamet ettiğini tarih kitaplarından okuyoruz, biliyoruz. Demek ki Gölbaşı kadim bir tarihe sahip, geçmiş medeniyetlerin bulunduğu güzel bir ilçe. Sadece tarihin değil, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzellikleriyle herkesin yaşamak için can attığı bu güzel ilçeye, sadece ilçe demekten öte huzurun kenti, mutluluğun kenti demek daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi.

"60 yıl önceden bu belediyeyi kuran tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum"

Gölbaşı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen, alın teri döken herkese teşekkür eden Odabaşı, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Yakup Odabaşı'da sizlerin birçoğu gibi burada doğdu. Çocukluğu, gençliği burada geçti. Buranın çamuruyla yoğruldu. Buradaki birçok dostlarımızla beraber okullar okuduk, beraber büyüdük. Allah nasip etti, 2009'da sizlerin teveccühü ile Gölbaşı Belediyesi'ne hizmet etme imkanım doğdu. Sizlerin belediye başkanı olarak burada emek veren, burada çalışan yol arkadaşımızla beraber sizlere hizmet ettik. 5 yıl boyunca Gölbaşı'mıza çok güzel hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Birçok ilke imza attık. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen demek ki hemşehrilerimiz bizden memnun kaldı, tekrar bizi temiz oylarıyla göreve getirdi. Şimdi de 'nerede kalmıştık' deyip, geçmişte hizmet etmiş tüm başlarımız gibi göreve koyulduk. Tabii bunları söylerken öncelikle, 60 yıl önceden bu belediyeyi kuran tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum. Yine aramızda o günden bugüne hizmet eden çok değerli belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bürokratlarımız, o günden bugüne hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımıza samimiyetle hem dua ediyor hem teşekkür ediyorum."

Kutlamalar, iftar programı ve ardından okunan dualarla son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi 60. Kuruluş Yıl Dönümünü İftar Sofrasında Kutladı - Son Dakika

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