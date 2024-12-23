Gölbaşı'nda FitKids Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Gölbaşı'nda FitKids Projesi Başlıyor

Gölbaşı\'nda FitKids Projesi Başlıyor

Gölbaşı Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla "FitKids" projesini hayata geçiriyor. Bu tür projelerin toplumun geleceğini şekillendireceğine inandıklarını belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu proje ile çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hareket alışkanlığı kazanmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarını hedefliyoruz" dedi.

23.12.2024 14:48  Güncelleme: 15:48
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla "FitKids" projesini hayata geçiriyor. Bu tür projelerin toplumun geleceğini şekillendireceğine inandıklarını belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu proje ile çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hareket alışkanlığı kazanmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarını hedefliyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, teknolojinin etkisi ve pandemi sonrası izole yaşam tarzı nedeniyle hareketsiz ve sosyal anlamda etkileşimden uzak bir yaşam süren çocuklar için 'Kuvvetli Çocuklar Güçlü Yarınlar' sloganıyla Fitkids projesini başlatıyor. 6-10 yaş arası çocuklar için başlatılan proje ile eğlenceli ve öğretici egzersiz programları düzenlenerek çocukların sosyal bağlarının güçlendirilmesi ve fiziksel sağlıklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Projede egzersiz programları, eğilme, çömelme, sıçrama, atma ve tutma gibi günlük yaşamda kullanılan temel hareketlerin doğru şekilde öğretilmesini kapsayacak. Ayrıca, voleybol, futbol, basketbol, fitness ve jimnastik gibi branşlara yönelik temel düzeyde eğitimler de verilecek. Bu aktivitelerle, çocukların metabolik sağlıklarını, kardiyovasküler performanslarını, iskelet sistemlerini ve hareket becerilerini geliştirmenin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltılması hedefleniyor.

"Güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarını hedefliyoruz"

FitKids projesinin çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, onların hayatını olumlu yönde değiştirecek projeler üretmeyi görev biliyoruz. FitKids, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için attığımız önemli bir adım. Bu proje ile çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hareket alışkanlığı kazanmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarını hedefliyoruz" dedi.

"Çocuklarımız, hem fizyolojik hem de kültürel nedenlerle daha fazla olumsuz etki altında kalıyor"

Başkan Odabaşı, projenin amacına da değinerek, "Bugün teknoloji çağında büyüyen çocuklarımız ne yazık ki daha az hareket ediyor, sosyal etkileşimden uzak bir yaşam sürüyor. Çocuklarımız, hem fizyolojik hem de kültürel nedenlerle daha fazla olumsuz etki altında kalıyor. Bu proje, onların sağlıklı bir bedene, güçlü bir özgüvene ve yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor" diye konuştu.

Fitkids başvurular

Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nde verilecek Fitkids kursları için başvurular 26 Aralık 2024 Perşembe günü belediye ana merkez binasında alınacak. Kurslar, 4-5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Kontenjanla sınırlı kurslar için 2018 Aralık öncesi doğumlu olma şartı aranacak.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yakup Odabaşı, Yerel Yönetim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda FitKids Projesi Başlıyor - Son Dakika

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