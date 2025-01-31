Gölbaşı Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, personeline yönelik 'Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele Semineri' düzenledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin katıldığı seminerde, madde çeşitlerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konu ele alındı.

Gölbaşı Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak amacıyla personele yönelik seminer düzenledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları katılarak, önemli bilgiler paylaştı. Seminerde, uyuşturucu madde türleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanım belirtileri, ailelerin dikkat etmesi gereken konular, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri gibi konular ele alındı. Belediyenin çeşitli birimlerinden personelin katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin bireysel, ailevi ve toplumsal boyutları anlatıldı.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, uyuşturucu maddelerle mücadelenin bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucu maddeler, gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimini tehdit eden büyük bir tehlikedir. Özellikle bağımlılığın nasıl bir döngüye sebep olduğunu ve kişisel, ailevi, hatta toplumsal yıkımlara yol açtığını daha iyi anladık. Ancak bu mücadelede yalnızca kolluk kuvvetlerinin çabaları yeterli değildir. Hepimiz, bu sorunun çözümünde aktif rol almalı ve sorumluluk üstlenmeliyiz. Gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmanın ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlamanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, seminerimize katkıda bulunan Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, toplumsal dayanışmanın bu mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız ve bu kararlılığımız, hiçbir gencimizin karanlığa mahküm olmasına izin vermeyecektir" dedi.