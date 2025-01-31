Gölbaşı Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Gölbaşı Belediyesi, personeline yönelik düzenlenen seminerde, uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmayı amaçladı. Seminerde, Narkotik Şube polisleri madde türleri, bağımlılık döngüsü ve mücadele yöntemleri üzerine bilgi verdi.

31.01.2025 09:10  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, personeline yönelik 'Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele Semineri' düzenledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin katıldığı seminerde, madde çeşitlerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konu ele alındı.

Gölbaşı Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak amacıyla personele yönelik seminer düzenledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları katılarak, önemli bilgiler paylaştı. Seminerde, uyuşturucu madde türleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanım belirtileri, ailelerin dikkat etmesi gereken konular, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri gibi konular ele alındı. Belediyenin çeşitli birimlerinden personelin katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin bireysel, ailevi ve toplumsal boyutları anlatıldı.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, uyuşturucu maddelerle mücadelenin bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucu maddeler, gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimini tehdit eden büyük bir tehlikedir. Özellikle bağımlılığın nasıl bir döngüye sebep olduğunu ve kişisel, ailevi, hatta toplumsal yıkımlara yol açtığını daha iyi anladık. Ancak bu mücadelede yalnızca kolluk kuvvetlerinin çabaları yeterli değildir. Hepimiz, bu sorunun çözümünde aktif rol almalı ve sorumluluk üstlenmeliyiz. Gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmanın ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlamanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, seminerimize katkıda bulunan Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, toplumsal dayanışmanın bu mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız ve bu kararlılığımız, hiçbir gencimizin karanlığa mahküm olmasına izin vermeyecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Narkotik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
10:17 İmamoğlu’na büyük destek Adliye koridorları “Hak, hukuk, adalet“ sloganlarıyla inledi İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
15:24 Midtjylland’ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe’yi desteklerse bozuşuruz Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
15:11 Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
15:09 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
15:04 Yabancılar Borsa İstanbul’da dev alımlar gerçekleştiriyor Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 11:13:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.