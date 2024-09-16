Gölbaşı Belediyesi Öğrencilere Çay ve Atıştırmalık İkramında Bulundu

Güncel

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki üniversite kampüslerinde öğrenci ve velilere, çay ve atıştırmalık ikramında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, üniversitelerin açılış haftasında Gazi, Hacı Bayram Veli ve Ankara Üniversitesi kampüslerinin girişlerinde öğrenci ve velilere, çay ve atıştırmalık ikramında bulundu.

Gölbaşı'na gelen öğrencilerin yıl boyu yanında olacaklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Gölbaşı'na Türkiye'nin dört yanından gelen kardeşlerimiz artık bizim misafirimiz. Onlara sıcak bir karşılama yapmak istedik. Ekiplerimiz kampüslere giderek çay ve atıştırmalıklar ikramında bulundu. Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitim yolculuklarında tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Gölbaşı'mızda eğitim öğretime başlayan tüm öğrenci kardeşlerime ve eğitimcilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.