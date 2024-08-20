Gölbaşı ilçesinde 2026 konut inşa ediliyor - Son Dakika
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Gölbaşı ilçesinde 2026 konut inşa ediliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen bölgelerde 2026 konut inşa ediliyor. İnşaatlar devam ederken, 354 konutun kurası çekildi ve anahtar teslimleri başladı.

20.08.2024 22:08
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Gölbaşı ilçesinde 2026 konut inşa ediliyor

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen ve yıkımın fazla olduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kalıcı konutlar yükselirken, 354'ünün kuraları çekildi.

Gölbaşı Adıyaman karayolu Yukarıçöplü bölgesinde 2026 konut inşa ediliyor. Türkiye'nin 11 ili etkilen 6 Şubat depremlerinden 'ilçe bazında' en çok etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Gölbaşı Gölü etrafı ve Atatürk Bulvarı altındaki alanda zemin sıvılaşmasından dolayı özel imar uygulaması yapılıyor.

Gölbaşı ilçesinde kalıcı deprem konutları zemini sağlam olan ve ilçenin doğusunda yer alan Yukarıçöplü'de inşa ediliyor. Yapımı süren konutlardan 354'ünün kurası çekilerek, anahtar teslimi başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol, "Gölbaşı ilçemiz öncelikle ilçe bazında Türkiye'de 6 Şubat Depremlerinden en çok etkilenen birkaç ilçeden bir tanesi, bunu belirtmek istiyorum. Yani genel yapı stoku içerisinde, zarar gören yapı stoku en yüksek olan, hasarın en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi. Bu bağlamda Gölbaşını çok önemsiyoruz, Gölbaşı'nda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Hem oraya özel bir imar uygulaması yapılıyor. Özellikle ana yolun altı göl kısmına özel bir imar çalışması yapılıyor. Diğer taraftan da bizim inşa ettiğimiz hem kırsalındaki hem ilçe merkezindeki konutlarında inşaatları hızla devam ediyor. Toplamda ilçe merkezinde 2026 tane konut inşa ediyoruz. Şuana kadar 354 tane konutun kura çekimini gerçekleştirdik. ve anahtar teslimlerini gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızda hazırlıkları bitirdikçe anahtarlarını alıp konutlarına yerleşiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde 2026 konut inşa ediliyor - Son Dakika

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