Gölbaşı\'nda Cenaze Töreni Düzenlendi

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir'in vefat eden annesi Hanife Özdemir ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nun vefat eden kayınpederi Mehmet Kemal Karaman, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir ve Karaman için Gölbaşı Mezarlık Camisi avlusunda tören düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.