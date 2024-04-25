Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi, Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile Okullarda Etkinlik Düzenliyor - Son Dakika
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Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi, Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile Okullarda Etkinlik Düzenliyor

Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi, Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile Okullarda Etkinlik Düzenliyor

Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'Minik Eller Büyük Hayaller' Projesi kapsamında ilkokullarda etkinlikler düzenliyor. Proje kapsamında görevlendirilen 55 usta öğretici, öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu projenin amacı, öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve milli kültürel değerleri kazandırmaktır.

25.04.2024 14:58
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Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "Minik Eller Büyük Hayaller" Projesi kapsamında okullarda etkinlik düzenliyor.

Proje doğrultusunda ilkokullarda görevlendirilen 55 usta öğretici, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına değindi.

Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları oluşturmayı, milli ve kültürel değerleri kazandırmayı amaçladıklarını bildiren Türkmen, "Bu amaçla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yer aldığı 22- 26 Nisan tarihlerinde, geleneksel sanatlar ile kültürel mirasımızın tanıtılması, öğrencilerde yeni ilgili alanları oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşuyoruz. Bu önemli projeyi sürdürmek için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi, Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile Okullarda Etkinlik Düzenliyor - Son Dakika

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