Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, mart ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşan Gölcük, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Az sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı ve çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması görenleri mest etti.

21.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:49
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Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı mart ayında beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Hafta içi olması dolayısıyla doğa harikası bölgeye gelen az sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması görenleri mest etti.

Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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