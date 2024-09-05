Gaziantep'te Gölgeler Apartmanı Davasında Müteahhit ve Mimar Hapse Çarptırıldı

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Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhit 19 yıl 6 ay, mimar ise 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati Gölgeler ile mimar İhsan Çeven, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gölgeler, suçlamaları kabul etmeyerek, apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadığı öne sürdü.

Sanık İhsan Çeven ise kendisinin teknik onaylı proje yaptığını belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Gölgeler'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 19 yıl 6 ay, Çeven'e ise aynı suçtan 16 yıl 3 ay hapis veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, dosya arasında yer alan bilirkişi raporunda sorumluluklarının bulunduğu belirtilen kişiler hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yıkılan, 21 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Gölgeler Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma soruşturma sonucu Gölgeler ve Çeven hakkında dava açılmıştı.