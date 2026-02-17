Gölpazarı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 34 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.