Gölpazarı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 34 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
