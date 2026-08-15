Gölyaka'da Esnaf Toplantısı Yapıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde esnaf istişare toplantısı düzenlendi.

Gölyaka Belediyesi tarafından Gölyaka Kültür Park'taki beldiye düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında, eski belediye başkanları Nihat Çelik, Bekir Akbulut ve Yakup Demircan'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Programda konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, "Katılım sağlayan önceki dönem belediye başkanlarımıza, İlçe Müftümüz Sebahattin Akyol'a, tüm esnafımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti ilçe temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve destekleriyle bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Gölyaka'mız için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.