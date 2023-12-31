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Gölyaka'daki Kursiyerlerden Gazze'ye Yardım

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki halk eğitim merkezinde eğitim alan 120 kursiyer, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki kadın ve çocuklar için kıyafet dikiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık 1000 halk eğitim merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı üretiliyor. Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki dikiş-nakış kurslarına katılan 120 kadın kursiyer, Filistinliler için çeşitli kıyafetler dikiyor.

Gölyaka\'daki Kursiyerlerden Gazze\'ye Yardım
31.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki halk eğitim merkezinde eğitim alan 120 kursiyer, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki kadın ve çocuklar için kıyafet dikiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık 1000 halk eğitim merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı üretiliyor.

Bu çerçevede, Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki dikiş-nakış kurslarına katılan 120 kadın kursiyer, Filistinliler için çeşitli kıyafetler dikiyor.

Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Kahraman, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün çıkardığı ihtiyaç listesine göre çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kadınların gönüllülük esasıyla dikiş makinelerinin başına geçtiğini vurgulayan Kahraman, "Bu projeye biz de 120 kursiyerimizle katıldık. Mazlum Filistin halkı çok büyük sıkıntılar çekiyor. Onların sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak adına bu çalışmalarda gönüllü olarak bulunmayı kendimize onur kabul ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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