Gömbe Yaylası'nın Doğal Güzellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gömbe Yaylası'nın Doğal Güzellikleri

Gömbe Yaylası\'nın Doğal Güzellikleri
06.07.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş'taki Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi, muhteşem doğası ve efsaneleriyle ziyaretçileri çekiyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçe sınırlarındaki Gömbe Yaylası'nda bulunan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi hem dilden dile dolaşan efsaneleri hem de muhteşem doğasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Akdağ'ın eteklerinden 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu ve hemen yanındaki Yeşilgöl, Torosların zirvesinde bölgeye hayat veriyor.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nde bulunan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi Akdağ'daki Uçarsu Şelalesi, hayran bırakıyor. Dağdan gelen kaynak ve Yeşilgöl'den gelen kaynağın birleşmesiyle oluşan, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu Şelalesi'nin suyu, kilometrelerce uzunluğundaki vadiyi aşarak Çayboğazı Barajı'na ulaşıyor. Bölgedeki dağları kaplayan karların erimesiyle oluşan, Gömbe ile Elmalı ovalarına can veren ve geçen yıllarda tarihinde ilk kez tamamen kuruyan şelaleden akan suyun sıcaklığı, yaz aylarında bile 12 derece. Suyun havada uçuşup, beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adını suyunun renginden alan, zümrüt yeşili rengiyle görenleri hayran bırakan Yeşilgöl ise dağların arasındaki görüntüsüyle doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

DİLDEN DİLE AKTARILAN EFSANE

Doğal güzelliğinin yanı sıra Uçarsu Şelalesi'nin dilden dile aktarılan bir de efsanesi bulunuyor. Efsaneye göre; Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde istediği bir parça ekmek kendisine verilmeyince Gömbe Mahallesi'ne geliyor. Abdal Musa, burada karşılaştığı çoban bir kızın elindeki tek ekmeği kendisiyle paylaşması üzerine bölgeyi kutsuyor. Abdal Musa'nın duasıyla Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na, kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Alevi inancına göre de kutsal sayılıyor.

'BURASI CENNETTEN BİR VADİ'

Ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinden Uçarsu Şelalesi'ni ziyarete gelen Kadir Tapan, "Buraya dedelerimiz, annelerimiz önceden gelirdi. Onlar ihtiyarlayınca 15 seferdir biz geliyoruz. Bazen arabamızla geliyor, bazen tura katılıyoruz. Şu an Uçarsu'dan geliyorum. Geçen sene böyle güzellik yoktu, bu sene süper. Burası cennetten bir vadi. Yağışlar güzel olduğundan dolayı ağaçlarımız çok güzel, yemyeşil. Havası ve oksijeni ise bir başka" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gömbe Yaylası'nın Doğal Güzellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
16 ilde organize suç operasyonu: 228 gözaltı 16 ilde organize suç operasyonu: 228 gözaltı
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
07:44
Türkiye’den tarihi adım Milli sistem ilk kez NATO ülkesine ihraç edildi
Türkiye'den tarihi adım! Milli sistem ilk kez NATO ülkesine ihraç edildi
07:08
Füze yığıp Türkiye’yi kuşatıyorlar Plana 5 ülke daha dahil edildi
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi
06:09
Bu maça yürek dayanmaz 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
06:08
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:19:13. #7.13#
SON DAKİKA: Gömbe Yaylası'nın Doğal Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.