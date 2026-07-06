Gömbe Yaylası\'nın Doğal Güzellikleri

ANTALYA'nın Kaş ilçe sınırlarındaki Gömbe Yaylası'nda bulunan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi hem dilden dile dolaşan efsaneleri hem de muhteşem doğasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Akdağ'ın eteklerinden 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu ve hemen yanındaki Yeşilgöl, Torosların zirvesinde bölgeye hayat veriyor.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nde bulunan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi Akdağ'daki Uçarsu Şelalesi, hayran bırakıyor. Dağdan gelen kaynak ve Yeşilgöl'den gelen kaynağın birleşmesiyle oluşan, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçarsu Şelalesi'nin suyu, kilometrelerce uzunluğundaki vadiyi aşarak Çayboğazı Barajı'na ulaşıyor. Bölgedeki dağları kaplayan karların erimesiyle oluşan, Gömbe ile Elmalı ovalarına can veren ve geçen yıllarda tarihinde ilk kez tamamen kuruyan şelaleden akan suyun sıcaklığı, yaz aylarında bile 12 derece. Suyun havada uçuşup, beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adını suyunun renginden alan, zümrüt yeşili rengiyle görenleri hayran bırakan Yeşilgöl ise dağların arasındaki görüntüsüyle doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

DİLDEN DİLE AKTARILAN EFSANE

Doğal güzelliğinin yanı sıra Uçarsu Şelalesi'nin dilden dile aktarılan bir de efsanesi bulunuyor. Efsaneye göre; Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde istediği bir parça ekmek kendisine verilmeyince Gömbe Mahallesi'ne geliyor. Abdal Musa, burada karşılaştığı çoban bir kızın elindeki tek ekmeği kendisiyle paylaşması üzerine bölgeyi kutsuyor. Abdal Musa'nın duasıyla Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na, kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Alevi inancına göre de kutsal sayılıyor.

'BURASI CENNETTEN BİR VADİ'

Ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinden Uçarsu Şelalesi'ni ziyarete gelen Kadir Tapan, "Buraya dedelerimiz, annelerimiz önceden gelirdi. Onlar ihtiyarlayınca 15 seferdir biz geliyoruz. Bazen arabamızla geliyor, bazen tura katılıyoruz. Şu an Uçarsu'dan geliyorum. Geçen sene böyle güzellik yoktu, bu sene süper. Burası cennetten bir vadi. Yağışlar güzel olduğundan dolayı ağaçlarımız çok güzel, yemyeşil. Havası ve oksijeni ise bir başka" dedi.