Gönül Birliği Festivali Düzenlendi

Darıca Belediyesi "Gönül Birliği Festivali" düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2025 Aile Yılı" kapsamında ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için "Gönül Birliği Festivali" organize edildi.

Cevher Dudayev Parkı'ndaki festival alanında atölyeler, yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanları yer aldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, açılışta yaptığı konuşmada, aile kurumunun önemine değinerek, çabalarının mutlu bir toplum elde etmek olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise aile yılı olması sebebiyle böyle etkinlikleri önemsediklerini belirtti.

Festivale, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.