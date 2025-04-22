Gönüllüler, Gaziantep'te Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Gönüllüler, Gaziantep'te Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Gönüllüler, Gaziantep\'te Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

Vodafone Gönüllüleri, AÇEV iş birliğiyle 23 Nisan'ı Gaziantep'teki çocuklarla coşkuyla geçirdi.

22.04.2025 13:00
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GÖNÜLLÜLER, Vodafone Vakfı'nın AÇEV iş birliğiyle deprem bölgesinde yürüttüğü proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Gaziantep'e ziyarette bulundu. Gönüllüler, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'ndeki atölyelere katılarak çocukların çalışmalarına destek verdi.

'İyiliğin Yanında Duruyoruz' temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında 30 gönüllü, Vodafone Vakfı'nın Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle deprem bölgesinde yürüttüğü proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Gaziantep'e saha ziyareti yaptı. Gönüllüler, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen kukla, toplu resim, sanat, mutfak, kitap ve heykel atölyelerine katılarak çocukların çalışmalarına destek verdi. Etkinlik kapsamında, Habitat Derneği de 9-14 yaşındaki çocuklara yapay zeka eğitimi verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile çalışma arkadaşlarımız arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz bu kez de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'e ziyarette bulunarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen atölyeler şenlik havasında geçti. Vodafone olarak, gönüllülük çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve öneminin çocuklara anlatılmasıyla başlandı. Yüz boyama etkinliğinin ardından, her biri 25 dakika süren eşzamanlı atölyeler düzenlendi. Çocuklar, bu atölyelerde kendi kuklalarını tasarladı; 23 Nisan ile ilgili toplu resimler yaptı; şapka, maske, bez çanta gibi malzemeleri boyadı ve süsledi; mutfak atölyesinde 'pişmeyen sağlıklı enerji topları' hazırladı; hikaye dinledi ve bu hikayeden seçtikleri bir karakterin kil hamurundan heykelini yaptı. Habitat Derneği'nin düzenlediği atölyede ise çocuklara yapay zeka üzerine eğitim verildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gönüllüler, Gaziantep'te Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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