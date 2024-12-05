Gönüllüler Günü\'nde Temizlik Etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.
Gençler, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş'un Özerklik Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.
Mezarlıkta temizlik yapan gençler, çevreyi düzenledi.
Etkinlikte dualar edildi.
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