Görele'de ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat ile Karagöz gölge oyunu gösterimi gerçekleştirildi.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibince sahnelenen oyun, çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.
Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Ramazanın manevi iklimini siz saygıdeğer halkımızla geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz ramazan ayı boyunca devam edecek ve biz sizlerle her daim bu keyifli dakikaları yaşayacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Görele'de Ramazan Etkinlikleri: Hacivat ile Karagöz Gölge Oyunu Gösterimi - Son Dakika
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gençler, Yörükali Mahallesi'nde sahurda bir araya gelerek geleneksel enstrümanlarla köy sakinlerini eğlendirdi. Mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıtırken bazıları ise bahşişleri camdan serpti. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından grup hep birlikte sahur yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.
Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı. İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Antalya'nın Serik ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.
Adana'da Taş Köprü'den suyu çekilen Seyhan Nehri'ne bakan bir kişi dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla yaralıyı çıkardı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu. Vali Soytürk'ün eşi, milletvekili ve il protokolü de programa katıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak, Mersin halkını selamladı. Tur boyunca yurttaşlar; sokaklardan, evlerinden ve arabalarından Seçer'e sevgi gösterisinde bulundu. Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu semtinde başlayan ve yol boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin büyük ilgi gösterdiği şehir turu, Mezitli'de sona erdi.
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