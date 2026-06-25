CHP'li Tanburoğlu'ndan görevden alınma sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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CHP'li Tanburoğlu'ndan görevden alınma sonrası ilk açıklama

25.06.2026 23:03  Güncelleme: 23:43
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Görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, İl Başkanlığı binası önünde partililere seslendi. Tanburoğlu, "Değerli arkadaşlarım, bunun burada bir son değil, bir ilk adım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz ki bu ülkeye, bu millete, Tayyip Erdoğan’ın yönettiği bu kara düzene karşı bir umut lazım. Bir yol lazım, bir iktidar alternatifi lazım. Bunu butlanla yapamayız. Bunu Özgür Özel’in yolunda yaparız" dedi.

(ADANA) - Görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, İl Başkanlığı binası önünde partililere seslendi. Tanburoğlu, "Değerli arkadaşlarım, bunun burada bir son değil, bir ilk adım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz ki bu ülkeye, bu millete, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu kara düzene karşı bir umut lazım. Bir yol lazım, bir iktidar alternatifi lazım. Bunu butlanla yapamayız. Bunu Özgür Özel'in yolunda yaparız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı görevinden alınan Anıl Tanburoğlu, İl Başkanlığı binası önünde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Tanburoğlu, şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli dostlarım; il başkanı olarak ben görevden alındım, evet. Ama burada, yanımda, arkamda, sağımda, solumda, önümde bu yola beraber çıktığım ve ortaya koymuş olduğumuz örgüt iradesiyle Özgür Özel'in arkasından gitmeye karar verdiği için görevden alınmış il yönetimimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Her birisi bu yolda bize yoldaş olacak. Bu yolu birazdan beraber yürümeye başlayıp eninde sonunda milletin bizden beklediği o yolu açacağız. O yolu beraber yürüyeceğiz. Kendilerinin bende emeği çok. Emekleri için teşekkür ediyorum. Ben onlara hakkımı helal ediyorum. Ama onlar diyor ki: 'Biz seninle beraber omuz omuza devam ediyoruz.' Hepinizin alnından öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum."

Adana'da neler yaptık? Adana'da belediye başkanlarımız görevden alındı. Zeydan Karalar görevden alındı. Bu örgüt 212 gün boyunca direndi. Görevden alınan belediye başkanlarımızın yerine, hepsine çok teşekkür ediyorum, bütün meclis üyelerimiz firesiz oy verdi; başkan vekillerini seçtirdi. Yetmedi. Milletin iradesine ket vurmaya çalıştıktan sonra bir de örgüt iradesine sıra geldi. Ama bu örgüt iradesine nasıl ket vuracaksınız? Bizim yürüyüşümüzü nasıl durduracaksınız? Adanalının boyun eğmeyeceğini, Adana'nın haksızlığa karşı ses çıkaracağını, kendini atanmış olarak görenlere karşı seçilmişlerin arkasında olacağını bilmiyor musunuz? Bu yolu Adanalıların dimdik, eğilmeden yürüyeceğini bilmiyor musunuz? Eğer bilmiyorlarsa birazdan hep beraber göstereceğiz. Birazdan hep beraber yürüyeceğiz arkadaşlarım.

Yanımda Parti Meclisi üyem, değerli abim Ali Abbas Ertürk var. Önceki dönem il başkanımız var. Onların benim için önemi şudur: Genel merkezimizin kapısında polisin gazına ilk maruz kalan örgütün emektarları yine aramızdadır. Yine yolumuzdadır. Onlara da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bunun burada bir son değil, bir ilk adım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz ki bu ülkeye, bu millete, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu kara düzene karşı bir umut lazım. Bir yol lazım, bir iktidar alternatifi lazım. Bunu butlanla yapamayız. Bunu Özgür Özel'in yolunda yaparız. Bunu da borç biliyoruz."

Kaynak: ANKA

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