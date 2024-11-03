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(ANKARA)-Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlardaki görevden alma ve atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyal Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. Polis Akademisi Başkanlığı'na Porf.Dr. Murat Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'ne Selim Terzi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı, Farklı resmi makam, kurum ve kuruluşlardaki 141 kişi yeni görevlere getirildi.