Görme Engelli Emine Teyze Sokakta Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Görme Engelli Emine Teyze Sokakta Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Adana'da görme engelli Emine Karakaya, ev sahibi tarafından tahliye ediliyor. 5 ay içinde ev bulamazsa sokakta kalacak.

22.04.2025 22:35
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Evden çıkartılacak görme engelli Emine teyzenin gözyaşları

5 ay içerisinde ev bulamazsa kızı ve 10 yaşındaki torunuyla sokakta kalacak

Görme engelli Emine Karakaya:

"Her günüm ağlamakla geçiyor, başımızı sokacak evden başka bir şey istemiyoruz"

ADANA - Adana'da kızı ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan görme engelli Emine teyze, mahkemeyi kaybettiği için ev sahibi tarafından evden çıkartılacak. 5 ay sonra kapının önüne konulacağını söyleyen yaşlı kadın, gözyaşlarıyla kirasını ödeyebileceği tek göz odalı ev istedi.

3 çocuk annesi 75 yaşındaki Emine Karakaya, 10 sene önce temizliğe gittiği evde 2. kattan düştü. Gözlerinden hasar alan Karakaya, 7 sene önce görme kabiliyetini kaybetti. Bunun üzerine Karakaya, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde torunu Elif ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu da annesi ve yeğeninin yanına geldi ve onların bakımını üstlendi.

Ev sahibi dava açtı

Devletten 4 bin 600 TL 65 yaş aylığı alan Emine Karakaya'nın ev sahibi R.K., geçtiğimiz sene kirayı 2 bin 500 liraya çıkarttı. Bunun üzerine Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu, "Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Sadece annemin aylığıyla geçiniyoruz. 2 bin liradan fazla ödeyemeyiz" dedi. Zevkirlioğlu, ev sahibinin banka hesabına her ay 2 bin lira kira yatırdı. Ev sahibi R.K. ise Emine Karakaya'ya tahliye davası açtı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi, eve aylık 5 bin lira kira değeri biçti ve geriye dönük eksik ödenen kira bedeli olarak 56 bin lira ev sahibine ödenmesine hükmedip tahliyeyi onadı.

5 ay sonra evden çıkartılacak

Mahkeme, Karakaya'ya 5 ay gün verdi. 5 ay sonra evden çıkartılacak yaşlı kadın gözyaşlarıyla yardım istedi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Emine Karakaya, "Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun kafamı sokacak bir ev istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Nereye gideceğiz, bilmiyorum. Evden çık diyorlar. Ev kirasını sürekli arttırıyorlar. Ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Bir tek 65 yaş aylığı alıyorum, başka bir gelirim yok. Evden çıkartmaya çalışıyor, nereye giderseniz gidin diyorlar" dedi.

"5 ay sonra başka ev bulamazsak sokakta kalacağız"

Annesine bakan Durdane Zevkirlioğlu ise, "Annem sadece 4 bin 600 lira 65 yaş aylığı alıyor. Ben çalışamıyorum, başka bir gelirimiz yok. Tahliye davası açılmış ve kazanmış. Ayrıca 56 bin lira eksik kira yatırdığımız için borç kararı verdiler. 56 bin lirayı ödemeyi bırakalım başka ev tutacak gücümüz bile yok. 5 ay sonra başka ev bulamazsak sokakta kalacağız" ifadelerini kullandı.

(UMT-HİV-SO-Y)

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Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Emine Teyze Sokakta Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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