Görme engelli Esma Nur'un en büyük destekçisi babası

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman Esen, 14 yaşındaki görme engelli kızı Esma Nur Esen'in karanlık dünyasına adeta ışık oluyor, sevgisiyle hayata tutunmasını sağlıyor.

Ev hanımı Hanım Esen ile inşaat işçisi olan Abdurrahman Esen'in 2001 yılında dünyaya gelen kızları Esma Nur Esen, 2 yaşında iken geçirdiği rahatsızlığın ardından görme sorunu yaşadı. Evlatlarının göz sinirleri gelişmediği için göremeyeceğini öğrenen Esen çifti, hayal kırıklığı yaşadı.

Yapılan tüm tedavilere rağmen Esma Nur henüz 2 yaşında iken görme engelli kaldı. Görme engelli kızı Esma Nur için hayatlarını seferber eden Esen çifti, kızlarının geleceği için her zaman yanlarında oldu.

Braille alfabesini kısmen öğrenen baba Abdurrahman Esen ise kızının eğitimi için daha önce çalıştığı fabrikadan ayrıldı. Sürekli kızı Esma Nur ile yakından ilgilenen ve kızının en büyük destekçisi olan baba Abdurrahman Esen, eğitim sürecinde kızı Esma Nur'un en büyük destekçisi oldu.

Gününün büyük bölümünü kızına ayırıyor

GAP Görme Engelliler Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olacak olan kızı Esma Nur'un dini eğitimiyle de yakından ilgilenen baba Abdurrahman Esen, gününün büyük bölümünü kızına ayırıyor.

Doğduğu günden beri kızı Esma Nur'un elini hiç bırakmayan baba Abdurrahman Esen'in kızıyla olan ilişkisi görenleri imrendiriyor. Okul hayatında başarılı olan kızının eğitim hayatını devam ettirmesi için büyük bir çaba sarf eden baba Abdurrahman Esen, kızının tüm eğitim hayatı boyunca olduğu gibi kendisine kitaplar okuyor ve birlikte ders çalışıyor.

Kızının mutluluğu için mücadele veren baba Abdurrahman Esen, kızının gözlerinin hiç göremeyeceğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve o günden sonra yaşamını kızına adamaya karar verdiğini söyledi.

"Her zaman kızımın yanındayım"

Kızının eğitim hayatını tamamlaması için çabaladığını anlatan Abdurrahman Esen, "Esma Nur benim dördüncü çocuğum. Esma Nur önce görüyordu, gözlerinde incelme olduğu için sonra görme engelli oldu. Her konuda kendisine yardımcı oluyoruz. Yeme içmesinden tutun derslerine kadar, okula gidiş-gelişinde ve bütün konularda yardımcı oluyoruz. Kendisi de çaba gösteriyor. Bazı konularda bize danışmadan yapabiliyor. Artık kendisine güveni olduğu için evin içinde her yere gidebiliyor. Fakat bir şey bulamadığı zaman bize soruyor. Bizde kendisine yardımcı oluyoruz. Kızım bize zorluk çıkarmıyor. Allah kendisinden razı olsun. Elimizden gelen bütün desteğimizi her zaman kendisine vermeye hazırız. Her zaman kızımın yanındayım" dedi.

Kızının hayata tutunması için her türlü zorluğun üstesinden geldiğini belirten Esen, her zaman kızı için çabalayacağını kaydetti.

Esma Nur Esen ise anne ve babasının, okuması için çok büyük özveri gösterdiklerini belirterek böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

"Kendimi asla yalnız hissetmiyorum"

En büyük desteği her zaman babasından gördüğünü belirten Esma Nur Esen, "Tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum. Benim canım babacığım her zaman en büyük destekçim. Babam düşüncelerime ve kararlarıma saygı duyduğu için babama teşekkür ederim. Babamın ve ailemin benim yanımda olmasından dolayı çok mutluyum. Hiçbir şekilde eksik değilim. Kendimi asla yalnız hissetmiyorum. Babamı çok seviyorum. Gün içinde çok fazla birlikte oluyoruz. Birlikte gün geçiriyoruz" diye konuştu.

" Gazze'deki babalarımızın da Babalar Günü kutlu olsun"

Gazze'de babaları vefat eden çocukların babalarının Babalar Günü'nü kutlayamamasına çok üzüldüğünü belirten Esma Nur Esen, " Filistin'deki anneler, babalar, çocuklar ve kardeşlerimiz vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar bizim şehitlerimizdir. Asla onlara 'ölü' diyemeyiz. Onlar zulüm altında iken asla Babalar ve Anneler Günü ile bayramlar da mutlu olamıyorum. Sürekli Gazzelileri düşünüyoruz. Gazze'de olanlar herkesin içini yakıyor. Gazze'deki babalarımızın da Babalar Günü kutlu olsun. İnşallah bu zulüm ve katliamlar durur" şeklinde konuştu.