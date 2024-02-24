Görmeyen gözlerine rağmen hayvancılık yaparak hayata tutunuyor
Görme engelli İsmail Kahya evin işlerini yaparak 80 yaşındaki annesine yardım ediyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Mescitli Köyü'nde 80 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan 53 yaşındaki İsmail Kahya, 'Tavuk Karası' hastalığı nedeniyle büyük oranda kaybettiği görme yetisine rağmen ahırda besledikleri büyükbaş hayvanların bakımını yaparak yaşlı annesine yardım ediyor. Zor şartlar altında yaşayan anne ve oğul yardım bekliyor.
Mescitli Köyü Ayranlı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Kahya (53), çocuk yaşlarda geçirdiği 'Retinitis Pigmentosa' halk dilinde de 'Tavuk Karası' olarak adlandırılan hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladı.
Annesi Memnune Kahya ile birlikte zor şartlara rağmen mahallede hayatını sürdüren İsmail Kahya son 5 yılda ise hastalığının ilerlemesi nedeniyle görme yetisini neredeyse tamamen kaybetti.
Yöre halkı tarafından Ayranlı Yaylası olarak da adlandırılan bölgede yaz kış demeden yaşayan ve özellikle kış aylarında mahallenin tek sakini olan anne ve oğlu geçimlerini devletten aldıkları yardımlar ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışıyor.
Annesinin yaşı nedeniyle artık yapamadığı işleri yapan İsmail Kahya, görmeyen gözlerine rağmen yolları ezberleyerek ahırda bulunan büyükbaş hayvanların yemini ve suyunu veriyor, odun ve ot taşıyor.
Oğlu İsmail Kahya'nın küçük kardeşinin de görme engelli olduğunu söyleyen anne Memnune Kahya ise yardım istiyor.
"Yolları ezberleyerek gidiyorum, zor olmuyor"
Günlük hayatında yaptığı işleri yolları ezberleyerek yaptığını söyleyen İsmail Kahya (53), "Eskiden görüyordum son 4-5 senedir göremiyorum, Tavuk Karası olduğumu söylediler. Doktora götürdüler beni tedavi olursam görebileceğimi söylediler. Günlük hayatta hayvanlarla uğraşıyorum, onlara su içiriyorum. Odunları taşıyorum bazen yapamıyorum gözüm görmediği için annemler yardım ediyor, iple birlikte ot taşıyorum. Önceden her yere gidebiliyordum artık gidemiyorum. Çobanlık da yapıyordum uzun süredir yapamıyorum. Yolları ezberleyerek gidiyorum zor olmuyor. Yanlış gidiyorum bazen sonra geri dönüyorum kendimi bir şekilde idare ediyorum" dedi.
"Gözlerinde sorun var ama hayat zor, mecbur yapmak zorunda"
Eşinin hayatını kaybettiğini ve bir oğlunun daha görme engelli olduğunu ifade eden Memnune Kahya (80), "İsmail oğlumla beraber burada yaşıyoruz. İsmail ev işlerini yapıyor hayvanlara bakıyor bana yardımcı oluyor. Uğraşıyoruz beraber, köy işi zor. Gözlerinde sorun var ama hayat zor, hayat pahalı. Mecbur yapmak zorunda ben yaşlandım, çocuklarım hep hasta, babaları yok. Devlet bize ne verirse onunla geçiniyoruz. İsmail'in küçük kardeşi de hasta, böbrek rahatsızlığı vardı nakil oldu. O hiç göremiyor" ifadelerini kullandı.
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