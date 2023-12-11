 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Görme engelli kadının itfaiyeci olma hayali gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Görme engelli kadının itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

Edirne'de yaşayan görme engelli Sergülent Kırat, yıllardır itfaiye aracına binme hayali olduğunu belirterek AFAD'ın yardımıyla hayalini gerçekleştirdi. İtfaiye eri kıyafeti giydirilen Kırat, yangın ihbarına giden araca bindirilerek hayalini yaşadı.

11.12.2023 - 17:52,
Abone Ol

EDİRNE'de yaşayan görme engelli Sergülent Kırat'ın(47), itfaiyeci olma hayalini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gerçekleştirdi.

Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören görme ve hafif düzeyde zihinsel engelli olan Sergülent Kırat, öğretmenlere yıllardır itfaiye aracına binme hayali olduğunu belirterek, yardımcı olmalarını istedi. İsteğinin bildirildiği AFAD İl Müdürlüğü, harekete geçerek, Kırat'ı merkezden alarak Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. İtfaiyecilerin karşıladığı Kırat'a itfaiye eri kıyafeti giydirilip, senaryo gereği yangın ihbarına giden araca bindirildi. Siren sesleri arasında yangın mahalline götürülen Kırat, burada hortumla su sıkarak, yıllardır süren hayalini gerçekleştirdi. İtfaiye erleriyle fotoğraf çektiren Kırat, hayalini gerçekleştiren AFAD ekiplerine de teşekkür etti. (DHA)

Görme engelli kadının itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Edirne, AFAD, Engelliler, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli kadının itfaiyeci olma hayali gerçekleşti - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelli kadının itfaiyeci olma hayali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement