Görme Engelli Kardeşlerin Müzik Hayali

21.04.2026 11:10
Aksaray'da yaşayan engelli kardeşler, müzikle hayallerini gerçekleştirerek yaşam mücadelesi veriyor.

Aksaray'da yaşayan yüzde 90 görme engelli kardeşler Yunus Emre Altun (34) ile Gülcan Altun (30), 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Mersin'deki hasar alan evlerini bırakıp Aksaray'a yerleşti. Altun kardeşler bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da müzisyenlik yaparak geçimlerini sağlıyor. Yüzde 90 görme kaybı olduğu belirten Yunus Emre Altun, "Engelimden dolayı eğitim hayatıma ara vermek zorunda kalmıştım. Şu anda açık lise okuyorum, üniversite okumak istiyorum. Hayalim konservatuar veya müzik öğretmenliği bölümü" dedi.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası Mersin'de hasar alan evlerini bırakıp Aksaray'a yerleşen yüzde 90 görme engelli kardeşler Yunus Emre Altun ile Gülcan Altun, hem eğitim hayatlarını sürdürürken, İŞKUR aracılığıyla Aksaray Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde müzik eğitmenliği yaptı. Yunus Emre Altun, "Engelimden dolayı eğitim hayatıma ara vermek zorunda kalmıştım. Şu anda açık lise okuyorum. Bitirince üniversite okumak istiyorum. Hayalim ise konservatuar veya müzik öğretmenliği bölümü. Çocukluğum hep müzik aletleri içinde geçti. Amcamın yanında org çalmaya başladım. Sonra tekrar bağlamaya geçtim. Yılardır düğünlerde çalarım, bunun yanında sanatçılara saz çalarım. İŞKUR aracılığı ile Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde müzik derslerine öğretmen olarak giriyordum. Oradaki işimiz bitti. Şimdi tekrar iş aramaya başladık. Özel sektör bu konuda bize şans vermiyor. Görme engelli olduğumuz için bizi eliyorlar. Bize karşı bu konuda bir ön yargı var. Bazıları bizi çağırıp ücret vermiyor. Bir programa katıldım. 3 yerel sanatçı vardı. Ben orada bağlama çaldım. O etkinlikte sanatçılara ücret ödenmiş. Bu durum bize söylenmedi. Belediye konserleri ile derneklerin özel günlerinde yer almak isterim. Müziğimi bu şekilde daha çok insana duyurabilirim" diye konuştu.

'BAZILARININ ENGELLİLERE MÜZİK KONUSUNDA ÖN YARGISI VAR'

Özel sektörde iş bulamadığını belirten Yunus Emre Altun, "Belediye veya valilik yardımıyla bir müzik evi açabilirsem orada özel ders verebileceğim bir yere ihtiyacım var. Engelli olduğum için özel sektörde iş bulamıyoruz. Bu şekilde ekmeğimi kazanmak istiyorum. Bazı insanların engellilere müzik konusunda ön yargısı var. Bu konuda insanlara örnek olmak istiyorum. Engellilerin de bir şeyler yapabildiğini göstermek istiyorum. Kardeşim de sağ olsun bana darbukayla bazen eşlik ediyor. O benim gibi sürekli sahne almıyor ama hobi olarak bazen bana eşlik ediyor" dedi.

'HİÇ EĞİTİM ALMADAN 20 YILDIR DARBUKA ÇALIYORUM'

Ağabeyi gibi yüzde 90 görme engelli Gülcan Altun ise şunları söyledi:

"12 yaşımda ağabeyim darbuka hediye etti. Hobi olarak darbuka çalmaya başladım. Hiç eğitimini almadan 20 yıldır sürekli çalıyorum. Bazen kendimi iyi hissettiğimde 2-3 saat çalıyorum. Liseyi bitirdim ve şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Ben özel eğitim okumayı düşünüyorum. Özel bireylerle 1 yıl çalıştım. Engelsiz yaşam merkezinde fitness salonunda gölge öğretmenlik yaptım. 2 yıl önce Goalball oynamaya başladım. Futbolda ise 2 kez Türkiye 3'üncüsü oldum. Aksaray'ın görme engelli tek kadın futbolcusuyum. Başarırsam B1 mili takımına gitmek istiyorum."

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

