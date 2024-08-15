Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi

Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi

Kayseri'deki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 7 görme engelli öğrenci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğiyle ilk kez bisiklete binerek hayallerini gerçekleştirdi. Veliler de çocuklarının mutluluğunu paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

15.08.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören görme engelli 7 öğrenci, ilk kez bisiklete binerek hayallerini gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 55 personel ve 350 öğrenci ile etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki görme engelli öğrenciler için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet etkinliği düzenlendi. Görme engeli olan 7 öğrenci, Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan KAYBİS ile tandem bisikletlerine bindirildi. Öğrenciler ilk kez bisiklet deneyimi yaşarken, aileleri de bu mutluluğu birlikte hissetti.

Veliler de bugün çok mutlu bir gün yaşandığını, çocukların mutluluğunun kendilerinin de mutluluğu olduğunu, çocukların bisiklete binerek hayallerinin gerçekleştiği belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber: Furkan KAVUKLU- Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
14:03 Fenerbahçe teklife ’’Evet’’ dedi Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer oluyor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement