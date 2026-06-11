Görme Engelli Öğrencilere Destek Projesi - Son Dakika
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Görme Engelli Öğrencilere Destek Projesi

Görme Engelli Öğrencilere Destek Projesi
11.06.2026 11:19
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Gaziantep'te üniversiteli gönüllüler, LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere sesli destek sağlıyor.

Gaziantep'te gönüllü üniversiteliler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan görme engelli ortaokul öğrencilerine, deneme sınavlarında soruları seslendirerek destek oluyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bala, görme engelli öğrencilerin sınava hazırlık kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu kapsamda, üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten Proje Üretim ve Yönetim Topluluğu üyeleriyle fikrini paylaşan Bala, onların da istekli olması üzerine projeyi hayata geçirdi.

Bunun üzerine gönüllülük esasıyla bir araya gelen yaklaşık 70 üniversiteli, GAP Görme Engelliler Ortaokulunda LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenen deneme sınavlarında soruları sesli okuyarak öğrencilerin sınav deneyimi kazanmalarına katkı sağlıyor.

"Bir soru, bir ses, bir umut, bir gelecek" sloganıyla yola çıkan gönüllüler, öğrencilerin gerçek sınav koşullarına benzer bir ortamda kendilerini deneme fırsatı bulmalarına yardımcı oluyor.

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bala, AA muhabirine, bu projeyle görme engelli öğrencilerin erişilebilir eğitime ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Görme engelli ablasından esinlenerek projeyi hayata geçirdiğini anlatan Bala, "Ablam bu okulda 22 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyor ve sınavlara hazırlandığı zamanlarda kendisine soru okuyordum. Bu yüzden de görme engelli vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ne tür zorluklarla karşılaştıklarına birebir yaşayarak şahit oldum. Onların soru okumayla ilgili yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için de bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

"Daha fazla öğrenciye ses olmak istiyoruz"

Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Pelin Günar, görme engelli öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunabilmek için projeye dahil olduğunu dile getirdi.

Sağladıkları desteğin görme engelli öğrencileri mutlu ettiğini belirten Günar, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlerimize ses ve göz olmak, aynı zamanda geleceklerine bir nebze de olsa dokunmak istedik. Bu sürekli devam eden deneme sınavlarında onlarla ayrı bir bağ kurduk. Onlar dile getirmese de biz onların hareketlerinden mutlu olduklarını ve kendileri değerli hissettiklerini görebiliyoruz. Şu an 8 öğrencinin hayatına dokunabildik, ilerleyen zamanlarda bunu artırarak daha fazla görme engelli öğrencinin hayatına dokunmak ve onlara ses olmak istiyoruz."

Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hamza Gemici ise tüm derslerin okuyuculuğunu yaptıklarını ifade etti.

Böyle bir gönüllülüğü üstlenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gemici, şunları kaydetti:

"Bundan sonra e-KPSS'ye hazırlanan öğrencilere de yardımcı olmak istiyoruz. Bu 8 öğrenciden birinin bile ileride 'Gönüllü olarak okuyuculuk yapan ağabeylerim ve ablalarım sayesinde buralara geldim.' demesine şahit olabilirsek ne mutlu bize. Biz bunu üniversitemiz çapında kendi şehrimizde yaptık. Dilerim ki bu diğer üniversitelere ve şehirlere de örnek olur ve onlar da bu farkındalığa vararak özel gereksinimli bireylere yardımcı olurlar."

LGS sınavına hazırlanan görme engelli Muhammed Can Küçükdere ise gönüllü üniversite öğrencilerinin desteği sayesinde sınava daha iyi hazırlandığını söyledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

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