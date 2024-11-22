Görme Engelli Öğretmenin Meslek Aşkı - Son Dakika
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Görme Engelli Öğretmenin Meslek Aşkı

Görme Engelli Öğretmenin Meslek Aşkı

Görme engelli Gülşah Gürses, öğrencilerini gönül gözüyle aydınlatıyor ve 21 yıldır öğretmenlik yapıyor.

22.11.2024 13:49
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Düzce'de görev yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Gülşah Gürses, gönül gözüyle öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor.

Ankara'da doğup büyüyen ve çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini kaybeden 43 yaşındaki Gürses, özel durumuna rağmen öğretmen olma hayali kurdu.

Gürses, lise eğitimin ardından öğretmenlik mesleğine uzanan yolculuğuna Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazanarak ilk adımını attı.

Karşılaştığı zorlukları üstesinden gelerek mezun olan Gürses, 2003'te mesleğine başladı.

Görevine Düzce Konuralp Ortaokulunda devam eden Gürses, mesleğini 21 yıldır severek sürdürüyor.

Okul müdürü ve meslektaşlarının refakatiyle derslere girerek öğrencileriyle buluşan Gülşah öğretmenin meslek aşkı takdir topluyor.

"İnsan istedikten sonra yapar"

Evli ve 1 çocuk annesi Gülşah Gürses, AA muhabirine, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtiğini ve 22 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

Gürses, bir işi isteyerek ve severek yapmanın önemine işaret ederek, "Çok zorlanmadan mesleğimi sürdürüyorum. İnsan istedikten sonra yapar. Ben bunun bir engel olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan istemek." dedi.

Çocukları çok sevdiğini ve onlarla birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Gürses, "İnsanların bakış açısında engel olmadığı sürece okula gidip gelmek, mesleği sürdürmek bir zorluk değil. Önemli olan insanların bakış açısı. Çocuklar benim dilimden anlıyor. Önümde engel olacak bir şey olduğunda kaldırıyorlar. Mesleğimi gittiği yere kadar sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

"Öğretmenimiz çok özverili"

Okul müdürü Alaaddin Çalışkan ise Gülşah Gürses'i "okulun gülen yüzü" olarak gördüklerini dile getirdi.

Gülşah öğretmeni "okulun güler yüzü" olarak tanımlayan Çalışkan, "Öğretmenimiz çok özverili. Öğrencileriyle iletişimi çok kuvvetli. Onlar da öğretmenlerini çok seviyor. Öğretmenimizin gönül gözü açık. Öğretmenlik çok meşakkatli bir meslek ama öğretmenler gönül doktorlarıdır. Öğrencilerimizin ruhlarına dokunuyorlar. Özellikle Gülşah hocam bu özel haliyle onların dünyalarına daha güzel dokunuyor. Öğrencilerimizin de öğretmenlerine özel bir sevgileri var bu anlamda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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