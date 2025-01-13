Görme Engelli Serhat’ın Kılavuz Yol Mücadelesi

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Yüzde 90 görme engelli Serhat Esen, İstanbul'daki evinden her gün işe gitmek için kullandığı otobüs durağına kadar olan kaldırıma kılavuz yol yapılması için 3 yıldır tek başına mücadele ediyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan görme engelli Serhat Esen, yaşadığı apartmandan durağa giden caddeye kılavuz yol yapılması için talepte bulunduğu belediyeler hiçbir adım atmadığı için 2022 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) şikayette bulundu.

Esen'in yaptığı başvurusu sonrası TİHEK, geçen yıl, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine hem de Başakşehir Belediyesine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Belediyeler, TİHEK'in aldığı karar sonrası görme engelli Serhat Esen'in talepleri doğrultusunda adım atmazken, söz konusu kaldırım da engellilerin yürümesini zorlaştıracak şekilde daraltıldı.

Esen, 3 yıldır verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlatırken, kılavuz edindiği kaldırım kenarındaki duvarın önündeki aydınlatma direklerinin de yerinin değiştirilmesi için talepte bulunduğunu, bunun için kendisinden para talep edildiğini belirtti.

Gözlerini 35 yıl önce kaybetti

Hastalık ve kaza nedeniyle gözlerini 35 yıl önce kaybettiğini söyleyen Esen, Kayaşehir'de ikamet ettiğini ve kaldırımlarda kılavuz yol olmadığı için her gün işe giderken büyük zorluk yaşadığını belirtti.

Esen, "Kayaşehir'de kaldırımlarda kılavuz yolun olmaması nedeniyle yaşadığım zorluklar nedeniyle İBB'nin Beyaz Masa ve Başakşehir Belediyesi'ne yazdım ama ikisi de topu birbirine attı. İki belediye de kendi sorumluluk alanlarının dışında olduğunu söyledi. Ben de konuyu 2022'de TİHEK'e taşıdım. TİHEK, kaldırımlara kılavuz yol yapılması kararını verdi ve iki belediyeye de ceza kesti." dedi.

TİHEK'in başvurusunun ardından kararın tam tersi uygulamalar yapıldığına dikkati çeken Esen, yeni uygulamayla hayatının daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Kılavuz yol yerine kaldırım daraltıldı

Esen, kılavuz yol yapmak istemeyen belediyelerin kaldırımları daralttığını kaydederek, "Kaldırımlar kılavuz yol yapmamak için daraltıldı ve mantar koyarak kaldırımı bizim için daha tehlikeli bir hale getirdiler. Aydınlatma direği kaldırımın ortasında olduğu için kaldırılmasını istedim ama benden para istediler. Hatta bir otobüs durağını kaldırdılar." dedi.

Daraltılan kaldırımların sadece görme engelli vatandaşlar için değil diğer dezavantajlı vatandaşlar için de büyük bir sorun oluşturduğunu bildiren Esen, karşıdan karşıya geçerken hayati tehlike yaşadıklarını vurguladı.

Esen, kılavuz yol olmadığı için yolun kenarından yürürken bastonun arabalara çarptığını ve araç sahiplerinin kendisine tepki gösterdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Kaldırım araçlara göre yapıldığı için mantarlarda düşme tehlikesi yaşıyorum ayrıca araçlara baston temas ettiğinde araç sahipleri benimle tartışıyor. 'Aracımı çiziyorsun' diyorlar. Onlara da bir şey diyemiyorum haklılar. Burada park yeri sorunu var ama başvurularımda amacım araç sahiplerinin mağdur olması değil. Kaldırımda yürümek için kenara mümkün olduğunca yanaşmak zorundayım çünkü kılavuz yol yok. Bazen vatandaşlar kolundan tut çekiştiriyor. Beni yanlış davrandığımı söylüyor. Yani yoldan uzak olmam gerektiğini söylüyor. Fakat öbür tarafta da yolun diğer tarafında kenarını takip edersen orada o direkler var."

Kaldırımın daraltılması nedeniyle aydınlatma direklerinin de görme engelliler için bir tehlike oluşturduğunu anlatan Esen, "Aydınlatma direklerinin kaldırılması için talepte bulundum ama belediye bunu yapamayacağını söyledi. Elektrik Kurumu ile yaptığım görüşmelerde benden para istediler. Kaldırma maliyetini benim karşılamamı istediler." diye konuştu.

Esen, yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyacağını bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TİHEK'in ayrımcılığa uğradığımı belirten kararından sonra olumlu bir gelişme yaşanmaması üzerine sanırım bundan sonra bu durumu mahkemeye taşımam lazım. Bölge İdari Mahkemesi'ne tazminat davası açarak bu konuyu artık sonlandırmak istiyorum."???????