Görme Engelli Sporcu Avrupa Şampiyonu

08.08.2025 11:21
Çağatay Çelik, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda 100 metreyi 11.46 saniyede koşarak altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG 2025) 100 metreyi 11.46 saniyede koşarak altın madalya kazanan görme engelli milli atlet Çağatay Çelik, ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda boy göstermek için çalışıyor.

???????Dejeneratif miyopi (uzağı bulanık görme rahatsızlığının hızlı bir şekilde ilerlediği göz rahatsızlığı) hastası olan Çelik, yıllar geçtikçe görme kaybının arttığını fark etti.

Sağ gözü görmeyen, sol gözüyle ise yüzde 15 görebilen Çağatay Çelik, Uşak Spor Lisesi'ndeki öğretmenin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.

Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Çelik, çok sevdiği atletizmde 2 yılda çeşitli yarışmalara katıldı.

Çelik, mayıs ayında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Eskişehir'de düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndaki 100 metre yarışında 11.24 saniye ve uzun atlama 5.93 metre dereceleriyle 20 Yaş Altı Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

İstanbul'da 24-27 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG 2025) 100 metreyi 11.46 saniyeyle geçen Çelik, altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonu olan milli atlet Çağatay Çelik, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları kotası alabilmek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

"Çok çalıştım, çok emek verdim."

Nilüfer Görme Engelliler Kulübü'nün sporcu Çelik, AA muhabirine, futbolla başladığı spora atletizmle devam ettiğini söyledi.

Atletizmin disiplinli olmayı gerektiren bir spor dalı olduğuna anlatan Çelik, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Yarışlarla ilgili antrenörümle uzun bir sürecimiz vardı. Normal sporcularla da yarışan biriyim aynı zamanda. Onlarla birlikte iyi bir yol kat etmeye odaklandım." diye konuştu.

Çağatay Çelik, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Atletizmde bu yıl içerisinde Türkiye Şampiyonası'nda 100 metrede 11.24 derecemle Türkiye rekoru kırdım. Ayrıca uzun atlamada 20 Yaş Altı 5.93 dereceyle Türkiye rekoru kırıp ve birincilik elde ettim. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları düzenlendi. Burada da Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim olan 2028 olimpiyatlarına katılmak için çok çalışıyorum. Hayalimi gerçekleştirmeye odaklandım."

Kulüp Başkanı Aydın: "Antrenmanları iyi geçiyor."

Nilüfer Görme Engelliler Kulüp Başkanı Mutlu Aydın, Çağatay Çelik'in 2 yıldır kulüp bünyesinde yarıştığını ifade etti.

Sporcusunun Türkiye rekorları kırarak Avrupa şampiyonu olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Aydın, "Hedefimiz dünya şampiyonası ve 2028 olimpiyatları... İnşallah Çağatay, bayrağımızı dalgalandıracak. Antrenmanları iyi geçiyor, eksikler var o eksikleri de giderecek." dedi.

Aydın, kentin Çağatay Çelik'e sahip çıkması durumunda daha iyi yerlere gelebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

