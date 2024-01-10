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Görme Engellilere Destek Veren Dernek, Sanatsal ve Sportif Beceriler Kazandırıyor - Son Dakika
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Görme Engellilere Destek Veren Dernek, Sanatsal ve Sportif Beceriler Kazandırıyor

Antalya'da faaliyet gösteren Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engelli bireylerin gündelik yaşam becerilerini desteklemenin yanı sıra sanatsal ve sportif beceriler kazandırarak hayatlarına dokunuyor. Dernek, Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla görme engelli bireylere günlük yaşam becerileri, beyaz baston kullanımı, okuma-yazma ve motor beceriler gibi alanlarda destek eğitimi veriyor. Ayrıca, dernek bünyesinde çeşitli sanatsal eğitimler ve Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü aracılığıyla spor faaliyetleri de düzenleniyor. Dernek, bireylerin becerilerini geliştirerek hayatlarına yön vermelerini sağlarken, özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor.

Görme Engellilere Destek Veren Dernek, Sanatsal ve Sportif Beceriler Kazandırıyor
10.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 14:14
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Merkezi Antalya'da bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engelli bireylerin gündelik yaşam becerilerini desteklemenin yanı sıra sanatsal ve sportif beceriler kazandırarak hayatlarına dokunuyor.

Kentte yaklaşık 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren dernek, doğuştan ya da sonradan görme yetisini kaybeden beyaz bastonluların hayat kalitesini iyileştirmeyi, karanlık dünyasını aydınlatmayı amaçlıyor.

Derneğin bünyesinde 2005 yılında kurulan Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görme engelli bireylere günlük yaşam becerileri, beyaz baston kullanımı, okuma- yazma ve motor beceriler gibi alanlarda destek eğitimi veriliyor.

Engelli bireylerin toplumla kaynaşması için bünyesinde çeşitli sanatsal eğitimlere de yer veren dernek, yetenekleri doğrultusunda bireyleri piyano, gitar, bağlama ve keman derslerine yönlendiriyor.

Sportif alanda bir branşta kendini geliştirmek isteyen bireyler ise golbol, yüzme, satranç, atletizm ve judo gibi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne yönlendiriliyor.

Birçok başarılı müzisyenin yanı sıra 35 lisanslı profesyonel sporcunun yetiştirildiği dernekte, bireyler yarışma ve şampiyonalara katılarak becerileriyle hayatlarına yön veriyor.

"Hem beceri hem bir hayat kazanıyorlar"

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Koca, AA muhabirine, engelli bireylerin hayatının her alanına dokunduklarını söyledi.

Derneğin çeşitli alt birimlerle bu desteği verdiğini aktaran Koca, "Bu oluşumlar görme engellilerin her alanda kendilerini yetiştirmelerini ve gelişmelerini sağlayıp toplumda yer edinmeleri amacıyla kuruldu. Bireylerin bir beceriye sahip olmaları da hayatlarını idame ettirmeleri yolunda çok önemli. O cevheri ortaya çıkarmak içinde bir fırsat vermek gerekiyor. Derneğimize gelen bireylere öncelikle günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilgi bahçesine yönlendiriyoruz. Sonra ilgi alanlarına göre müzik ya da spora yönlendiriyoruz. Burada hem beceri hem bir hayat kazanıyorlar." diye konuştu.

Koca, görme engelli bireylerin bu becerilerinin sosyal hayatlarında özgüven kazanmaları açısından da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle spor branşlarında oldukça başarılı sporcular yetiştirdiklerini aktaran Koca, "Hangi branşa yetenekleri ve istekleri varsa o alana yönlendirerek şampiyonalara katılmaları için imkan oluşturuyoruz. Şu an 35 lisanslı sporcumuz var. Çoğunluğunun Türkiye dereceleri var." dedi.

"Bizim amacımız mutlu bireyler yetiştirmek"

Merkez Müdürü Hatice Gökçe Yeşilkaya ise mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Merkezin destek eğitiminin dışında el becerileri ve müzik gibi çeşitli alanlarda eğitimler verdiğini anlatan Yeşilkaya, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız mutlu bireyler yetiştirmek, kendinin farkına varabilmesini sağlamak, çocuklara farklı olmadıklarını hissettirmek. Sadece görme yetersizliğinin olduğunu ama bunun bir engel, eksiklik olmadığını görme yetersizliğiyle birlikte gören bireylerin yapabildiği her şeyi yapabildiklerini fark ettiriyoruz. Görme yetersizliği olan bireylerin ritme çok fazla yeteneği var. Ritim duygusu fazla olduğu zaman nota öğretimi çok daha iyi oluyor. Burada Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünde birinci olan öğrencimiz var. Aynı zamanda müzik öğretmeni olan görme engelli bireylerimiz var. Bunun yanı sıra el becerileri, materyal tasarlama ve makrome gibi alanlara da çok talep alıyoruz."

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Salih Duymaz da görme engellilerin sportif faaliyetlerle sosyal anlamda büyük bir gelişim gösterdiğini aktardı.

Bünyelerindeki sporcuların birçok başarıya imza attığını vurgulayan Duymaz, milli takım ve uluslararası şampiyonalar için sporcu yetiştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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