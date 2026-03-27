Görme Engellilere Sınav Desteği

Görme engelli lise öğrencileri, yaşıtları tarafından seslendirilen sorular ve tarama testlerini çözerek sınavlara hazırlanıyor.

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan projeyle, okulun öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sorularını seslendirerek görme engelli yaşıtlarının sınavlara hazırlanmasına destek oluyor.

Görme engelli öğrencilere yönelik ders kaynaklarının yetersizliğinden yola çıkarak başlatılan proje kapsamında hazırlanan sesli tarama testleri, "Sesimle Sana Desteğim" adlı YouTube kanalında erişime sunuluyor.

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi görsel sanatlar öğretmeni ve proje sorumlusu Hüdavent Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin sesli sorulara ve ders kaynaklarına erişmekte yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

YKS'de yer alan bütün derslere yönelik içerik hazırladıklarını belirten Aslan, "Bu çocuklar sınava girdiğinde, akranlarıyla aynı sorulardan sorumlu olacaklar. Bu nedenle ayırt etmeksizin bütün soruları okuyoruz. Sadece şekilli sorularda ve geometri gibi sorularda okunamıyor, yani onu anlatamıyoruz. Onun haricindeki bütün soruları okumaya çalışıyoruz." dedi.

Birlikte çalıştıkları grubun 11 ve 12. sınıflar olduğunu belirten Aslan, 12. sınıftan mezun olan öğrenciler için de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sorularını da "Sesimle Sana Desteğim" kanalına eklemeye başladıklarını söyledi.

"İstiyoruz ki Türkiye'nin her yerinden soru okunup gönderilsin"

Aslan, "Görme engelli öğrenciler, diğer akranlarıyla aynı sınava ve aynı sorulara muhataplar. Ama diğer öğrenciler günde yüzlerce soru çözerken bu çocukların, kendi öğretmenlerinin gayreti dışında herhangi bir soruya ulaşmalarının mümkün olmadığını fark ettik. Projeye bir okul için başladık ama bu okulla sınırlandırmak haksızlık olur diye düşündük, bu proje bütün Türkiye'ye yayılmalı diye düşündüğümüz için YouTube kanalı açtık." diye konuştu.

Projenin, görme engelli öğrencilere kaynak sunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Biz bir öğrenci grubuyla yola çıktık ama istiyoruz ki Türkiye'nin her yerinden bize soru okunup gönderilsin. Sadece kadın sesi var kanalımızda, biz isteriz ki erkek sesleri de olsun. Çünkü bu çocuklar sınava girdiklerinde başka öğretmenlerle karşılaşacak ve o öğretmenlerin sesini duyacaklar. Aynı soruların farklı seslerden dinlenebilmesini çok isterim."

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Esma Gül Yiğit de "Bir iyilik için yola çıktık. Bu yolda arkadaşlarıma moral vermek, onlara samimi şekilde yardım etmek içimi rahatlatıyor." dedi.

Soruları seslendirmeden önce doğru okuma teknikleri ve noktalama işaretleriyle ilgili araştırma ve hazırlık yaptığını ifade eden Yiğit, okuduğu soruların kendi öğrenme sürecine de katkı sağladığını belirtti.

"Derslerimi anlamada yardımcı oldu"

Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berra Kart, üniversiteye hazırlık sürecinde kaynaklara erişmekte sorun yaşadığını dile getirerek, "Mesela bir PDF veriliyor elimize ama o PDF bazen görme engelli ekran okuyucularında okunamayabiliyor ya da hiç çalışmıyor. Bu telefondan telefona değişiyor, bu yüzden sıkıntı çekiyorduk. Bazen soruları okuyamadığımız, bazen de okumakta zorlandığımız, çözmekte çok vakit harcadığımız sorular oluyordu." diye konuştu.

Kendi yaşıtı öğrencilerden soruları dinlemenin motivasyonunu artırdığını söyleyen Kart, "Ders başarım değişti, TYT netlerimin artmasında önemli bir rol oynadı açıkçası." dedi.

Kart, "Ben çalışıp azmedenin, mücadele edenin her zaman başarılı olacağına inanıyorum. Okutmanlarım da beni heveslendirdi, tabii ki buna kendi çalışmalarımın da etkisi oldu." ifadesini kullandı.

Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç ise şunları kaydetti:

"Bu proje öncesinde üniversite sınavlarına hazırlanırken, öğretmenlerimiz denemeler okuyup gönderiyorlardı ama her şeye rağmen sesli kaynak eksiğimiz oluyordu. Ben görme engelli olduğum için bir konuşma programıyla kullanıyorum telefonumu, yazılı kaynaklarda elimden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyordum ama çoğunda sesli program desteği olmadığı için ya da çok zayıf olduğu için hiçbir verim alamıyordum. Bu proje girdi hayatımıza ve bize çok fazla katkı sağladı. Gerek EKPSS'ye gerek üniversite sınavlarına hazırlanmamızda bize çok büyük destek ve avantaj oldu."

Soru çözmeye başladığım ve artık soru çözebildiğim, farklı soru tipleriyle karşılaşabildiğim için okuduğumu anlama ve yorumlamada biraz daha geliştim. Bu da derslerimi anlamada, sınav ve yazılılarımı çözmede, yazılılardaki soruları mantık çerçevesine oturtmamda bana çok yardımcı oldu."