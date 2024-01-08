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Göstericiler, Biden'ın konuşmasını Gazze için ateşkes çağrılarıyla kesti - Son Dakika
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Göstericiler, Biden'ın konuşmasını Gazze için ateşkes çağrılarıyla kesti

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'da bir kilisede yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla kesildi. Göstericiler, Biden'a ateşkes için adım atması çağrısında bulunarak, kaybedilen hayatları onurlandırmasını ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Biden ise konuşmasında İsrail hükümetiyle sessizce çalışarak Gazze'den çıkması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Göstericiler, Biden\'ın konuşmasını Gazze için ateşkes çağrılarıyla kesti
08.01.2024 - 22:49,
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Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için "şimdi ateşkes" sloganlarıyla kesildi.

ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.

Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen "şimdi ateşkes" şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a "ateşkes için adım atması" çağrısında bulundu.

Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun." şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu.

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

"İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalışıyorum"

Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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