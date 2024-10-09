Göz Taramasında 17 Bin Görme Problemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Göz Taramasında 17 Bin Görme Problemi

2023'te 2,4 milyon bebek ve çocuk tarandı, 17 bininde görme kusurları tespit edildi.

09.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl yenidoğan, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıftaki 2,4 milyon bebek ve çocuk göz taramasından geçirildi, 17 bininde çeşitli görme kusurları tespit edildi.

Her yıl ekim ayının ikinci perşembe gününe denk gelen Dünya Görme Günü kapsamında, önlenebilir körlük ve görme kusurları konusuna küresel anlamda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, küresel olarak yaklaşık 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunuyor.

Görme sorunlarında ilk sırayı gözde kırma kusuru alırken, bunu katarakt, glokom, korneal opasiteler, diyabetik retinopati ve trahom izliyor. Ayrıca yaşlılık kaynaklı yakın ve uzak mesafeyi görme bozukluğu da en sık görülen problemler arasında sıralanıyor.

15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 5,1'inde görme sorunları var

Türkiye'deki ağır engellilerin yaklaşık yüzde 9,5'ini görme engelliler oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığının "2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı" verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta görme sorunu olan birey oranı yüzde 5,1. Bu yaş grubunda kadınların yüzde 6,5'inde, erkeklerin ise yüzde 3,7'sinde görme problemleri bulunuyor.

Aile hekimleri, bebek ve çocuklarda görme taramalarını yürütüyor

Bakanlık, Türkiye'de bebeklik ve çocukluk çağında sık görülen görme sorunlarının erken tanı ve tedavisi için Ulusal Görme Tarama Programı yürütüyor. Program kapsamında, 2015'te yenidoğanlara, 2016'da okul öncesi çocuklara, 2018'de ise okul çağı çocuklara yönelik görme taramaları başlatıldı.

Bu çerçevede, 0-3 aylık bebeklere, 36-48 aylık çocuklara ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çocuk izlem protokolleri doğrultusunda aile hekimlerince göz taramaları yapılıyor.

Kendilerine kayıtlı her bebek ve çocuğu belirlenen yaşlarda tarayan aile hekimleri, görme problemi açısından riskli bulunanları göz hastalıkları uzmanlarına sevk ediyor.

Ücretsiz yapılan taramalarla, tanı alan bebek ve çocukların erken dönemde tedavilerinin yapılması ve ileride görme sorunu yaşamalarının önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, göz taramalarının yanı sıra yenidoğanlar ve ilkokul 1. sınıflara yönelik işitme taramalarını da yapıyor.

Ayrıca "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı" ile çocukların genel sağlığına yönelik çalışmalar da yürütülüyor, çocukların periyodik sağlık muayeneleri ve izlemleri aile hekimlikleri üzerinden devam ettiriliyor.

Geçen yıl 2,4 milyon bebek ve çocuk göz taramasından geçirildi

Ulusal Görme Tarama Programı kapsamında, 2023'te yenidoğan, okul öncesi dönem ve ilkokul 1. sınıftaki toplam 2 milyon 400 bin bebek ve çocuk tarandı.

Göz taraması yapılan bebek ve çocukların yaklaşık 17 bininde görme problemi belirlendi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göz Taramasında 17 Bin Görme Problemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
18:12 Ebru Yaşar’dan 75.000 kişiye unutulmaz konser Ebru Yaşar'dan 75.000 kişiye unutulmaz konser
18:03 Mauro Icardi’nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
16:20 Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor
16:14 Müge Anlı’da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini ’o’ oyuncuya benzetti Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini 'o' oyuncuya benzetti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:45 Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 12:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Göz Taramasında 17 Bin Görme Problemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.