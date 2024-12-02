Göz Vakfı'ndan Öğretmenlere Göz Testi Eğitimi - Son Dakika
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Göz Vakfı'ndan Öğretmenlere Göz Testi Eğitimi

Göz Nuru Koruma Vakfı, öğretmenlere göz testi eğitimi veriyor, ihtiyaç sahibi öğrencileri muayene ediyor.

02.12.2024 11:23
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Öğretmenlere göz eşeli (göz bozukluklarının tespitinde kullanılan, harflerin yer aldığı tablo) testi eğitimi veren Göz Nuru Koruma Vakfı, sınıflarda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin hastane ve merkezlerindeki göz muayenelerini üstleniyor.

Göz Nuru Koruma Vakfı Başkanı Fuat Topdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının göz sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek ve tedavilerini yapmak olduğunu söyledi.

Vakfın İstanbul ve Bursa'da bulunan hastanelerinde önlenebilir körlükle mücadele edildiğini belirten Topdemir, "İnsanların görerek yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kapasitemizin yüzde 10'u kadarına da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tahsis etmek gibi vakıf senedimizde yer alan bir görev var. Bu görevi de yapıyoruz. Olanakları olmayan, göz görme kusurları olan kişileri hastanemizde muayene ve tedavi ederek onların göz sağlığına kavuşmalarını temin ediyoruz." dedi.

Topdemir, yılda 120 bin poliklinik muayenesi ve yaklaşık 8 bin ameliyat yaptıklarına dikkati çekerek, son 5 yıldır da öğretmenlere, öğretmen odalarında veya vakfın hastanelerinde göz eşeliyi kullanma eğitimi verdiklerini vurguladı.

Öğretmenlerin bunları sınıflarında kullandığını aktaran Topdemir, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz göz eşeli testiyle çocukların göz kusurlarını tespit edip bize getirebiliyor. Bu da bizim sosyal sorumluluk çalışmalarımızın bir bölümü. Öğrenciler geldikleri zaman da o tespit edilen kusurlarla ilgili muayeneyi üstleniyoruz. Okullardan 15'er kişilik gruplar halinde gelen öğrencileri tıp merkezimizde ve hastanemizde muayene ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 300 öğrenciyi bu yolla tespit ettik."

Okullarda göz eşelinin kullanılması projesini genişletmek istediklerini dile getiren Topdemir, projenin devlet kurumlarında çok ilgi uyandırdığını kaydetti.

Çocuklarda pandeminin ardından göz hastalıkları artırıyor

Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Prof. Dr. Barış Yeniad ise pandemi gibi bağışıklığın düştüğü durumlarda ortaya çıkan bazı göz hastalıkları olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Yeniad, bu virüsün akciğerlerin yanı sıra göze de etkileri olduğunu dile getirerek, "Şimdi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de miyop artıyor. Özellikle pandemiyle beraber genç ve çocuk hastalar eve kapandı. Miyobun kendisi bir pandemi gibi yayılıyor. Buna 'miyopi pandemisi' de deniyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 2050 yıllarına gelindiğinde dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülüyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Yeniad, bazı damlalar kullanılarak miyobun yavaşlatıldığına dair çalışmaların olduğunun altını çizerek, "Ancak 'şu kadar damlayla bu kadar miyop engelleniyor' gibi bir durum yok. Buna ilişkin özel gözlük camları da kullanılıyor." dedi.

"Herkese rutin göz muayenesi kontrollerini yapmasını öneriyorum"

Göz sağlığını korumak için mutlaka rutin kontrollerin yapılması gerektiğine işaret eden Yeniad, şunları kaydetti:

"Gözümüz dünyaya açılan penceremiz. Buna zaman ayrılmasını öneriyorum. Bunu yaparsak birçok göz hastalığının da önüne geçeceğimizi ve bunu önleyebileceğimizi düşünüyorum. Herkese rutin göz muayenesi kontrollerini yapmasını öneriyorum. Özellikle çocuklarda çok hızlı ilerlediği için miyop genellikle 6 ayda bir, yani sömestrde ve bir yaz tatilinde bir olmak şeklinde genellikle rutin göz muayenesi tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göz Vakfı'ndan Öğretmenlere Göz Testi Eğitimi - Son Dakika

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