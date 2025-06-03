Gözaltına Alınan CHP'li Belediyelerin Yöneticileri Adliyeye Sevk Edilecek

10.00- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan 24-27. dönem milletvekili Aykut Erdoğdu hakkındaki adli süreçle ilgili avukatları Hüseyin Ersöz, Tuba Torun Erdoğdu ve Enes Ermaner açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde süren greve ilişkin olarak basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.45 - 13.30- TBMM'de DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI/ANKARA)

13.00 - "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için meslektaşları İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

- CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu yöneticileri adliyeye sevk edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…