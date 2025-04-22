Gözbaşı Sosyal Tesisleri Açıldı

Yahyalı ilçesinde düzenlemeleri tamamlanan Gözbaşı Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ile ilçe protokolü katıldı.

Milletvekili Özsoy, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki her vatandaşın tesiste bir anısı bulunduğunu belirterek, yeni yüzüyle ilçeye kazandıran Başkan Öztürk'e teşekkür etti.

Başkan Öztürk ise tesisin ilçe halkı için bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada hem dinlenecek hem de çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı bulacak. Tesisi daha önce özel sektör işletiyordu. Bundan sonra belediye olarak biz işleteceğiz. Çevre düzenlemesi ve gerekli bakımları yapılarak vatandaşımızın hizmetine açıyoruz. Burada özellikle ilçemizin kurucularından olan 'Yahyagazi' ismini yaşatmak için Yahyagazi Otağı'nı hazırladık. İlçemize tekrar hayırlı olsun."