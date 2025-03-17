Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var - Son Dakika
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Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var

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Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı. Görüşmeye tedavi sürecinde olduğu için katılamayan ve bir mesaj ileten MHP lideri Bahçeli, "Görüşmede olmayı çok isterdim" dedi. MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısının yer aldığı öğrenildi.

17.03.2025 11:03
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DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın veDEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası açıklama yaptı

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün, gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra paylaşacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi bugün görüşmede olacaktı. Sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmeye ilişkin "Çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ MESAJ YAYINLAMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli "Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum" demişti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan İmralı heyeti, MHP'nin ardından bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.

Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli\'nin de bir mesajı var

İsmail Faruk Aksu, Semih Yalçın, Feti Yıldız, DEM Parti, AK Parti, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY:
    bu herif oldu kesin 6 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Mesajı öbür taraftan mı? yolladı... 3 1 Yanıtla
  • Kirker:
    mesaj vermeyin. bu adam nerde, hiç olmazsa bir resim paylaşın 1 1 Yanıtla
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