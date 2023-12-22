 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık tahliye talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık tahliye talep etti

İzmir'de Göztepe ile Altay arasındaki derbide işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık Furkan Ersanlı, mahkemede tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık tahliye talep etti
22.12.2023 - 14:34,
Abone Ol

İZMİR'de, Göztepe ile Altay arasındaki olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan tutuklu sanık Furkan Ersanlı, "Yaşanan kazadan dolayı özür dilerim. 13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. İstemediğim olay hayatımda istemediğim sonuçlara yol açtı. Şimdi tahliye olsam hakkımda açılmış olan 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 23 kişinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı olan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

TEK TUTUKLU KALDI

Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÖMÜR BOYU ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Ersanlı'nın avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti. Söz verilen tutuklu sanık Ersanlı da mağdur olduğunu söyleyerek, "Yaşanan kazadan dolayı tekrar özür dilerim. O gün orada 3 tane otobüs vardı. Başka otobüse binsem bu olay yaşanmayacaktı. 13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. İstemediğim olay hayatımda istemediğim sonuçlara yol açtı. Nasıl olduğunu hala idrak edemiyorum. Askerden geldim. Hayat kurup evlenmek üzereydim. Şimdi tahliye olsam hakkımda açılmış olan 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından arar karar açıklandı. Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin tamamlanmasına hükmedip duruşmayı erteledi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Altay, İzmir, Mahkeme, Tutuklama, Güvenlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık tahliye talep etti - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan tutuklu sanık tahliye talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement