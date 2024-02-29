Göztepeli Taraftarın Yüzündeki İzin Adli Tıp Raporunda Sabit İz Olarak Belirtildi

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Göztepe- Altay arasında oynanan maçta tribünden atılan fişek sonucu yaralanan Göztepeli taraftarın yüzündeki izin "sabit iz" niteliğinde olduğuna dair hazırlanan adli tıp raporu dava dosyasına dahil edildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, biri tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Mehmet Çakır hakkında rapor düzenledi.
Olaydan 1 yıl sonra alınan raporda, hastanın yaralanma sonucunda yüzünde oluşan izin "sabit olup olmadığı", hastanın "duyularında veya organlarından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi ya da zayıflaması niteliğinde olup olmadığı" hususları değerlendirildi.
"Yemek yemede zorlanıyorum"
Mehmet Çakır'ın, son yakınmalarına da raporda yer verildi. Çakır'ın sağ tarafta dişleri olmadığı için gıdaları sol tarafla çiğnediğini, katı gıdaları yutmakta sorun yaşadığını, ıslatarak yemek zorunda kaldığını ve solunumuyla ilgili bir yakınması olmadığı" şeklindeki sözleri raporda yer aldı.
Muayene bulgularına yer verilen raporda, Çakır'ın yüzündeki 2 lezyonun konuşma mesafesinden seçilebildiği, ilk bakışta dikkat çektiği, mimik hareketleriyle belirginleştiği, diğer lezyonun da hastanın başını sola çevirince konuşma mesafesinden seçilebildiği ifade edildi.
Çakır'ın üst ekstremite (kollar) fonksiyonlarının kaybının değerlendirilmesinde ise "Kişinin sol üst ekstremite engellilik oranı yüzde 13 olarak hesaplanmıştır." ifadesi yer aldı.
Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"Tıbbi bilgilerin incelenmesi, muayene bulguları ve ilgili ana bilim dalından istenilen konsültasyon yanıtının değerlendirilmesi sonucunda, hastada 27 Kasım 2022'de meydana gelen yaralanmanın çiğneme ve sol üst ekstremite fonksiyonlarının sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu, hastada yüz sınırları içindeki olayla ilgili lezyonların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu tıbbi kanaatinde varılmıştır."
Gönderilen rapor, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasına girdi. Sanıkların yargılanmalarına 13 Mart'ta devam edilecek.
Davanın geçmişi
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden F.E, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve Mehmet Çakır yaralanmıştı.
Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.
Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.
Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Tribüne atılan fişek bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmış, daha sonra 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık F.E'nin, işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hapsi istenmişti.
Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.???????
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