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Greenpeace, Madrid'deki müzede Filistin'e destek için dev pankart açtı - Son Dakika
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Greenpeace, Madrid'deki müzede Filistin'e destek için dev pankart açtı

Uluslararası çevreci örgüt Greenpeace, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nin ana giriş kapısına, Filistin'e destek için açtığı dev pankartta, Anadolu Ajansının (AA) Gazze Şeridi'nden yayına verdiği fotoğrafı kullandı. Greenpeace'den bir grup aktivist, bu sabah Reina Sofia Müzesi'nde, Filistin'e destek eylemi yaptı. Ünlü ressam Pablo Picasso'nun, İspanya İç Savaşı'nı anlattığı ve son dönemlerde Gazze'deki saldırılarla özdeşleştirilen 'Guernica' adlı tablosunun sergilendiği müzenin ana giriş kapısına asılan dev pankartta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kınanarak, ateşkes talep edildi.

Greenpeace, Madrid\'deki müzede Filistin\'e destek için dev pankart açtı
24.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:55
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Uluslararası çevreci örgüt Greenpeace, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nin ana giriş kapısına, Filistin'e destek için açtığı dev pankartta, Anadolu Ajansının (AA) Gazze Şeridi'nden yayına verdiği fotoğrafı kullandı.

Greenpeace'den bir grup aktivist, bu sabah Reina Sofia Müzesi'nde, Filistin'e destek eylemi yaptı.

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun, İspanya İç Savaşı'nı anlattığı ve son dönemlerde Gazze'deki saldırılarla özdeşleştirilen "Guernica" adlı tablosunun sergilendiği müzenin ana giriş kapısına asılan dev pankartta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kınanarak, ateşkes talep edildi.

Greenpeace, açtığı dev pankartta, AA Gazze Foto Muhabiri Belal Khaled'in 7 Kasım 2023'te Gazze'de çektiği, İsrail ordusunun Deir Al Balah ve Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu yaralıların hastaneye getirilmesinin anlatıldığı, başı kanlar içinde olan bir çocuğun fotoğrafını kullandı.

Pankartta, fotoğrafın altına "Can you hear us?" (Bizi duyabiliyor musun?) diye yazılarak, bunun altına da "Hemen ateşkes" yazılı başka bir pankart açıldı.

Greenpeace tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli foto muhabirlerinin desteklendiği, "Unmute Gaza (Gazze'nin Sesini aç)" adlı kuruluşla işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında, Gazze'deki ölümlere, yıkıma ve acıya dikkati çekmek amacıyla Belal Khaled'in fotoğrafının kullanıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Greenpeace İspanya yöneticisi Eva Saldana, "Çok büyük bir insani felaketle karşı karşıyayız. Biz boş yere oturamayız, sizi duyabildiğimizi bilmenizi isteriz. Bugün seslerimizi sizinle birleştiriyor, ilgili taraflara ve uluslararası topluma, insan yaşamının korunmasına her şeyden önce öncelik verme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Unmute Gaza" kuruluşunun, Gazze'deki felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekebilmek için "Dünyanın her sokağında halka ücretsiz fotoğraflarla protesto yapma yetkisi veriyoruz" mesajı verdiği de hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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Filistin, Madrid, Gazze, Sanat, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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