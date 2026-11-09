Greenpeace Türkiye, COP31 öncesi Antalya'da 1,5 dereceyi su altı pankartıyla savundu - Son Dakika
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Greenpeace Türkiye, COP31 öncesi Antalya'da 1,5 dereceyi su altı pankartıyla savundu

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Greenpeace Türkiye, COP31 öncesi Antalya\'da 1,5 dereceyi su altı pankartıyla savundu
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Greenpeace Türkiye, Antalya'da COP31 öncesinde 1,5 derece hedefinin korunması için su altında ve Konyaaltı Plajı'nda pankart açtı. Örgüt, Türkiye'den yeni kömür santrali planlarının iptalini, kömürden adil çıkış için takvim ve plastik atık ithalatı yasağı istedi.

(ANTALYA) - Greenpeace Türkiye, Antalya'da bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin korunması çağrısıyla su altında ve Konyaaltı Plajı'nda pankartlar açtı. Örgüt, Türkiye'den yeni kömür santrali planlarının iptal edilmesini, kömürden adil çıkış için takvim açıklanmasını ve plastik atık ithalatının yasaklanmasını talep etti.

Greenpeace Türkiye aktivistleri, COP31 öncesinde Antalya'da su altında "End Fossil Fuels" (Fosil yakıtlara son) ve "COP31: Keep 1.5°C Alive" (COP31: 1,5 dereceyi hayatta tutun) yazılı pankartlar açtı. Aynı mesaj, Konyaaltı Plajı'nda sergilenen dev bir pankartla da verildi. "COP31: Keep 1.5°C Alive" yazılı pankart uydudan fotoğraflandı.

Greenpeace, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşacağına ilişkin değerlendirmesine dikkati çekerek, COP31'de hükümetlerin iklim taahhütlerini somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

GREENPEACE'TEN TÜRKİYE'YE KÖMÜRDEN ÇIKIŞ ÇAĞRISI

Greenpeace Türkiye, "Zirveye Taşı" kampanyası kapsamında Türkiye'nin fosil yakıtlardan çıkış taahhüdünde bulunmasını, yeni kömür santrali planlarının iptal edilmesini, kömürden adil geçiş için net bir takvim açıklanmasını ve plastik atık ithalatının tamamen yasaklanmasını istedi.

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini iklim politikalarında somut adımlar atmak için değerlendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, COP31 başkanlığını gerçek bir iklim liderliği sergilemek için bir fırsat olarak görmeli. Elektrifikasyon hedefi, ancak fosil yakıtların kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına dayandırılır ve yenilenebilir enerjiyle desteklenirse başarıya ulaşabilir."

"COP31 SOMUT SONUÇLAR GETİRECEK BİR ATILIM SAĞLAMALI"

COP31 Greenpeace Heyeti Başkanı Jasper Inventor, zirvede yeni taahhütlerden ziyade mevcut hedeflerin uygulanmasına yönelik kararlar alınması gerektiğini belirtti. Inventor, "COP31, somut sonuçlar getirecek bir atılım sağlamalı. Her derece farkı önemli ve gecikilen her yıl sonuçları daha da ağırlaştırıyor" dedi.

Greenpeace Avustralya Pasifik Bölge Sorumlusu Shiva Gounden ise 1,5 derece sınırının özellikle Pasifik'teki topluluklar açısından hayati önem taşıdığını belirterek, mercan resiflerinin kaybı ve deniz seviyesinin yükselmesinin geri döndürülemez sonuçlarına dikkati çekti. Gounden, COP31'de fosil yakıt üretiminin ele alınması ve fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik bağlayıcı, finansmanı sağlanmış kararlar alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
KonyaaltıPlastikAntalyaTürkiyeGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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