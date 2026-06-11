GRÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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GRÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni

11.06.2026 19:48
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Giresun Üniversitesinde mezuniyet töreninde başarılar vurgulandı ve gençlere tavsiyeler verildi.

Giresun Üniversitesinde (GRÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Koç, mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Üniversitelerin yalnızca bilgi aktarma kurumu değil aynı zamanda bireylerin düşünce yapısını geliştiren, hayata hazırlayan ve topluma yön veren önemli ilim yuvaları olduğunun altını çizen Koç, GRÜ'nün de bu anlayışla ülkenin geleceğine katkı sunacak nitelikli bireyler yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da bugünün dünyasında toplumlar ve ülkeler nezdinde bilgiye, teknolojiye ve nitelikli eğitim almış bireylere sahip olmanın önemini vurguladı.

Bilgi ve teknolojinin ülkeler için artık beka meselesi olduğuna işaret eden Can, "Bağımsızlığımızı koruyabilmek, ülkemizi, vatanımızı savunabilmek için bilgiye, teknolojiye ihtiyacımız vardır. Teknoloji deyince aklımıza düşen başlıca kurumlar ise üniversitelerdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fuat Köse de gençlere işsizlik korkusuna kapılmamalarını tavsiye ederek, "Her zaman bir işin ucundan tutun, o iş sizi mutlaka hedefinize götürecektir. Dürüstlükle, çalışkanlıkla, titizlikle, disiplinle her zaman başarılı olacaksınız." diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, fakülte birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

Törene Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Giresun İdare Mahkemesi Başkanı Suat Bice, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GRÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Akcay Elif Akcay:
    mezuniyet törenine bu kadar kalabalık katılması güzel de sonra ne olacak onlar bilemiyorum şu an işler zor 0 0 Yanıtla
  • Ömer Buyuksefil Ömer Buyuksefil:
    işsizlik korkusu demişler de haklı söylüyor çünkü bugün dünyada genç işsizlik çok yüksek her zaman bir işin ucundan tutun dediler ama tutacak işi bulamayan çok var 0 0 Yanıtla
  • Samet Kuru Samet Kuru:
    ne zaman iş bulacağız ya hepimiz böyle mezun olup işsiz kalıcaz 0 0 Yanıtla
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