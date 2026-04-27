GSB 157 Sürekli İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 157 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapacak. Başvurular 27 Nisan 2026'da başladı ve 4 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile 'İş Arayan' linkinden, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattından yapabilecek.

Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, en az lise mezunu olmak, başvurulan ilde ikamet etmek ve emekli aylığı almamak yer alıyor. İkametini başvuru sürecinde değiştirenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Kura çekimi 13 Mayıs 2026'da noter huzurunda yapılacak ve 4 katı asıl, 4 katı yedek aday belirlenecek. Sözlü sınavda mesleki bilgi ve beceri üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak, başarılı olmak için en az 70 puan gerekiyor.

Kontenjan dağılımında engelli kadrosu için Sinop (6), Hatay (4), Kastamonu (4), Mardin (4), Kars (3) ve Zonguldak (2); eski hükümlü/TMY kadrosu için Kahramanmaraş (5), Samsun (5), Hatay (4), Afyonkarahisar (4), Ordu (4) ve Sakarya (4) öne çıkıyor. Tüm bilgilendirmeler Bakanlığın web sitesinde yayımlanacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.