GSB Burs ve Kredi Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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GSB Burs ve Kredi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Bakan Bak, 2024-2025 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarını duyurdu, taahhütname onayı için son tarih 8 Kasım.

05.11.2024 22:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar kefaletname hazırlatması şartı aranıyor. Kefaletnameler Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GSB Burs ve Kredi Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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