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GSS Borçları Meclis Gündeminde

CHP'li Bulut, GSS borcu olan vatandaşların durumu için Bakan Göktaş'a soru önergesi verdi.

17.09.2024 11:46
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kaç vatandaş bulunmaktadır? SGK'ye toplam borç ne kadardır? GSS borçlarının silinmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Hiçbir geliri ve güvencesi olmayan vatandaşlara yasal takip başlatmak vicdansızlık değil midir" sorularını sordu.

CHP Halkal ve Medyayala İilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık sigortası borcu için vatandaşlara icra takibi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bulut, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Anayasayla güvence altına alınan sağlık, bütün vatandaşlar için en temel insan hakkı. Sosyal bir devletin görevi, sağlık hakkının bütün vatandaşlar için kamusal, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir olmasını sağlamak. Vatandaş, aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3'ü üzerinde ise aylık 600,08 TL GSS primi ödeyerek aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3'ünün altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilmektedir. Öğrenciler de ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. TÜİK rakamlarına göre 3 milyon 167 bin işsiz var. Gerçek işsiz sayısı ise 10 milyon 622 bin kişi. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin, ev hizmetlerinde çalışan kadınların ve bakmakla yükümlü oldukları milyonlarca vatandaşın prim borcu bulunmaktadır. SGK, hiçbir güvencesi olmayan, işsiz milyonlarca kişiye sağlık sigortası borcu için icra takibine başlatmıştır. Hiçbir gelir ve güvencesi olmayan milyonlarca kişiye devlet yardım eli uzatacağına GSS prim borçları için yasal takip başlatıyor. Neresinden bakarsanız bakın vicdansızlıktır."

"Hiçbir geliri ve güvencesi olmayan vatandaşlara yasal takip başlatmak vicdansızlık değil midir"

CHP'li Bulut'un Bakan Göktaş'a soruları ise şöyle:

"GSS prim borcu bulunan kaç vatandaş bulunmaktadır? SGK'ye toplam borç ne kadardır? 2024 yılı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelir testi için başvuran vatandaş sayısı kaçtır? Gelir testine başvuran kaç vatandaşın hane içi geliri asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden azdır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla kaç vatandaş GSS borçları nedeniyle yasal takibe alınmıştır? GSS prim borcu bulunan yükseköğretim (üniversite) mezunu kişi sayısı nedir? GSS prim borcu bulunan ortaöğretim (lise) mezunu kişi sayısı nedir? GSS borçlarının silinmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Hiçbir geliri ve güvencesi olmayan vatandaşlara yasal takip başlatmak vicdansızlık değil midir?"

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Burhanettin Bulut, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel GSS Borçları Meclis Gündeminde - Son Dakika

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