GTÜ'de Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı İnşaatı Başladı - Son Dakika
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GTÜ'de Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı İnşaatı Başladı

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) inşaatına başlanan Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı, ülkenin deprem güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli bir rol üstlenecek. Laboratuvar, alan deneyleri, sistem geliştirme, izleme ve raporlama gibi işlevleriyle deprem ve yapı mühendisliği alanındaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarın inşaatı bu yılın sonunda tamamlanması planlanmaktadır ve 2025 yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar, depreme dayanıklı yapı tasarımı, malzeme testleri ve yapı analizlerine katkı sağlayacak ve Türkiye'ye önemli ölçüde döviz kazandırması beklenmektedir.

02.08.2024 12:33
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Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) inşaatına başlanan Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı, alan deneyleri, sistem geliştirme, izleme ve raporlama gibi işlevleriyle ülkenin deprem güvenliğini artırma hedefinde önemli rol üstlenecek.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin deprem ve yapı mühendisliği alanında ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan laboratuvarın inşaatı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığınca maliyeti karşılanan inşaatın, bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Laboratuvar altyapı sisteminin kurulmasına yönelik gerekli finansmanın sağlanması için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Dünya Bankası kredileri kullanılmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Deprem mühendisliği araştırmaları ve yapı güvenliği konularında ileri düzeyde çalışmaların yapılacağı laboratuvarın, 2025 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Depreme dayanıklı yapı tasarımı, malzeme testleri ve yapı analizlerine önemli katkılar sağlayacak laboratuvar, ülkenin "deprem güvenliğini artırma" hedefinde önemli rol üstlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile GTÜ ve Marmara Afetlerle Başedebilir Yapıları İçin Uygulama ve Araştırma Merkezince (MARTEST) ortak çalışmalar yürütülecek laboratuvarda, malzeme, geoteknik, yapı deprem mühendisliğinin yanında sismik yalıtım deneyleri de yapılacak.

Ortalama prototip test maliyetinin tip başına yurt dışında 25-50 bin dolar olduğu düşünüldüğünde laboratuvarın Türkiye'ye önemli ölçüde döviz kazandırması da bekleniyor.

Laboratuvarda, afet tehlikesine karşı yapısal olan ve olmayan elemanları, yapı sağlığı izleme yöntemleriyle uzaktan izleme ve raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme ve uygulama konularında çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'de afet tehlikesi ve riskleriyle ilgili araştırma yapan üniversiteler ve kurumların da faydalanacağı laboratuvarda, eğitim faaliyetleri, konferans, çalıştay, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlenecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Deprem, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GTÜ'de Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı İnşaatı Başladı - Son Dakika

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