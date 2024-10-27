Guadeloupe'ta Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor - Son Dakika
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Guadeloupe'ta Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor

Fransız hükümeti, Guadeloupe'ta hayat pahalılığına karşı protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağını sürdürüyor.

27.10.2024 14:46
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Fransız hükümeti, Karayipler'deki sömürgesi Martinik'in ardından hayat pahalılığına karşı protestoların sıçradığı komşu koloni Guadeloupe'ta da uygulamaya koyduğu gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldı.

France 24'ün haberine göre, Karayipler'deki Fransız sömürgelerinde hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor.

Fransız hükümeti, Martinik'te yaklaşık 2 aydır süren protestoların komşu koloni Guadeloupe'a da sıçraması üzerine 25 Ekim'de uygulamaya başladığı gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan Guadeloupe'ta, 25 Ekim'de başlayan elektrik kesintisi ada genelinde etkili oldu.

EDF elektrik şirketi, 380 bin kişinin etkilendiği kesintinin 3'te 2 oranında giderildiğini belirtirken, Fransız hükümeti kesintiden greve giden işçileri sorumlu tuttu.

Martinik'te eylemler bastırılmaya çalışılıyor

Fransız hükümeti, ana karadan yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıktaki Martinik'te halkın gıda fiyatlarının düşürülmesine ilişkin taleplerin karşılanmaması nedeniyle başlayan eylemleri bastırmayı sürdürüyor.

Fransız hükümetinin adadaki temsilci Martinik Valiliğinin, 00.00-05.00 saatlerinde ada genelinde uyguladığı sokağa çıkma yasağı 2 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerini 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetmişti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guadeloupe'ta Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor - Son Dakika

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