Guantanamo'dan Kenya'ya Tutuklu İade - Son Dakika
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Guantanamo'dan Kenya'ya Tutuklu İade

ABD, Guantanamo'daki 17 yıl tutulan Kenya vatandaşı Bajabu'yu ülkesine geri gönderdi.

19.12.2024 13:17
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NEW YORK, 19 Aralık (Xinhua) -- ABD, Küba'daki Guantanamo askeri hapishanesinde 17 yıl boyunca herhangi bir suçlama yapılmaksızın tuttuğu Kenya vatandaşını ülkesine geri gönderdi. Hiçbir suçlama yönlendirilmeden haksız yere hapishanede tutulan 15 kişi ise hala serbest bırakılmayı bekliyor.

Associated Press'in (AP) çarşamba günkü haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı salı günü Muhammed Abdul Malik Bajabu'nun Kenya'ya iade edildiğini duyurdu. George W. Bush yönetimi, El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de ABD'ye düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin "terörle savaşı" kapsamında dünyanın dört bir yanından çoğu Müslüman yüzlerce tutukluyu toplamak amacıyla, ABD deniz üssünde bir askeri mahkeme ve cezaevi inşa etmişti.

Bajabu'nun serbest bırakılmasının ardından Guantanamo'da 29 tutuklu kaldı. Bu kişilerden herhangi bir suçlama yönlendirilmeden haksız yere hapishanede tutulan 15 kişi uygun bir yabancı ülke tarafından kabul edilmeyi bekliyor. Mahkumlardan 3'ü için ise soruşturma süreci devam ediyor. Öte yandan 4 kişinin mahkumiyeti sürerken, 7 kişi için askeri yargılama süreci devam ediyor. Bu 7 kişiden 4'ü El Kaide'nin 11 Eylül saldırıları nedeniyle suçlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Guantanamo, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Kenya, Son Dakika

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