Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü, 6 Yaralı

YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çöken köprüde bulunan araçların nehre düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi de yaralandı.

40 yıllık Gambhira köprüsünün bir bölümünün çarşamba günü erken saatlerde çökmesi nedeniyle Anand ile Vadodara kentleri arasındaki bağlantı kesildi ve olay nedeniyle bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre nehirden 9 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.